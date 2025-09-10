Yenilik Partisi, 16 Nisan anayasa referandumunun iptali için yargıya başvurdu

Cumhuriyet Gazetesi Logo
10.09.2025 13:29:00
Haber Merkezi
Yenilik Partisi, 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunun iptali için mahkemeye başvurdu.

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunun iptali için Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaptıklarını duyurdu.

Öztürk Yılmaz, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, mahkemeye yaptıkları başvurunun alındı belgesini ekleyerek şu açıklamayı yaptı:     

"Yenilik Partimiz, 16 Nisan 2017 referandumda mühürsüz oy ve pusulalar nedeniyle referandumun iptali için  Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaptı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur!"

 

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun da CHP İstanbul'a kayyum atanmasının ardından mühürsüz oyların kabul edildiği 2017'deki anayasa değişikliği referandumu için mahkemeye başvuru hazırlığı yaptığını belirtmişti. 

 

