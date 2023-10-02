Yerel seçim öncesi Saadet Partisi’nden kritik açıklama: ‘Ortaklaşma söz konusu olabilir’

Yayınlanma: 02.10.2023 - 12:09

Güncelleme: 02.10.2023 - 12:09

31 Mart’ta yapılması planlanan yerel seçimlere dair siyasi partilerden ‘işbirliği’ açıklamaları gelmeye devam ederken Saadet Partisi de yol haritasını açıkladı. Cumhuriyet TV’ye konuşan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “Bazı kritik bölgelerde ortaklaşma söz konusu olabilir” dedi.

“BAZI KRİTİK BÖLGELERDE ORTAKLAŞMA SÖZ KONUSU OLABİLİR”

Genel seçimlerde kurulan Millet İttifakı’ndan farklı olarak ‘işbirliği’ni esas alacaklarının altını çizen Kaya, “Saadet Partisi olarak yerel seçimlerde bir seçim ittifakının değil, olsa olsa belli seçim çevrelerinde bir seçim işbirliğinin olabileceğini düşünüyoruz. Bin 400 seçim çevresinin birçoğunda Saadet Partisi olarak kendi adaylarımızla seçime girmeyi kararlaştırdık ama elbette bazı kritik seçim bölgelerinde kent yönetimine dair bir ortaklaşma söz konusu olabilecekse yaparız. Dolayısıyla elbette bizim de güçlü olduğumuz ve kazanmaya yakın olduğumuz yerlerde diğer partilerle bir işbirliği arayışımız bizim de söz konusu olabilir” açıklamasında bulundu.

“ANAYASA TEKLİFİ SAHİBİNİN NİYETİNİ ÖĞRENMEK İSTERİZ”

Kaya, Cumhur İttifakı’nın hazırlayacağı anayasa teklifine ilişkin de “Anayasa teklifine dair ister iktidardan ister muhalefet partilerinden gelmiş olsun, biz ilk önce teklif sahibinin niyetini ve yeni bir anayasadan ne kastettiğini öğrenmek isteriz. Hemen bir anayasa tartışmasına dalmaktan ziyade yeni anayasa ile ilgili maksatlarının ne olduğunu, nasıl bir yol haritası ve yöntemle bu görüşmeleri yapmak istediklerini bulduktan sonra değerlendirmemizi yaparız” ifadelerini kullandı.

“MUHALEFET BLOĞU BİRLİKTE HAREKET EDEMEZSE...”

Seçim sürecinde iktidar kanadında oluşabilecek siyasi atmosferi değerlendiren Kaya, “2019’da yerel seçimlerdeki işbirliği için AK Parti çok istekli değildi ancak MHP meclis çoğunluğu için kendisine muhtaç olan bir AK Parti’yi adeta bir yerel seçim işbirliğine mecbur bıraktı. O yerel seçim işbrliği AK Parti’ye kazandırmadı ama MHP’ye birçok yerde belediye kazandırdı. Elbette MHP kendi başına seçime girmektense, seçim kazanabileceği, elindeki mevcut belediyeleri koruyabileceği bir işbirliği formülünü sonuna kadar zorlayacaktır. Şayet muhalefet bloğunda birlikte hareket edememe durumu çıkarsa AK Parti’nin MHP’ye biraz daha ayak sürteceğini düşünüyorum” diyerek sözlerini noktaladı.