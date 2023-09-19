Muhalefetin dağınıklığına siyasal iletişim danışmanı Özçelebi’den açıklama: ‘Akşener, kendi açıklamaları ile zehirliyor’

Yayınlanma: 19.09.2023 - 17:07

Güncelleme: 19.09.2023 - 17:07

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin muhalefet kanadından işbirliğine yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dağınık bir görüntü veren muhalefetin seçmen üzerinde yaratacağı etkiyi siyasal iletişim danışmanı Suat Özçelebi, Cumhuriyet TV’de değerlendirdi.

“MUHALEFET YEREL SEÇİMLERE GÜVEN VERMEREK GİDİYOR”

Özçelebi, genel seçimlerin ardından yaşanan siyasi atmosferi işaret ederek sözlerine şöyle başladı:

“İzlenen süreç seçmenin kafasını çok karıştıracak, hatta seçim sonrası oluşan öfkeyi, küskünlüğü besleyecek. Muhalefet, seçim sonrası, adeta iktidarın hiçbir şey yapmasına gerek kalmadan kendi kendiyle uğraşarak yerel seçimlere güven vermeyecek bir tonla gidiyor. Seçmenin temel sorunlarını değil, daha çok kendi aralarındaki problemleri gündeme getiriyor.”

“İL KONGRELERİNDE DE GERGİNLİK OLABİLİR”

İzmir’in ardından Konya’da CHP Kongresi’nde blok liste krizi yaşandı. Yaşanan gerginliklere ilişkin konuşan Özçelebi, “Blok liste, antidemokratik bir yapı çünkü çarşaf listenin sonucunda insanlar istedikleri kişiyi seçebilme hakkına sahipler. Bunun getirdiği ayrı bir tartışma var ama asıl niyet, ‘değişim’ diyerek aday olan sayın Özel’in kurultaya en fazla delegeyi yansıtabilme çabasıdır. Bu tartışmalar CHP’ye zarar verecek bir noktaya gidiyor. Bu ve benzeri tartışmalarda parti içinde demokratik yarıştan çok halkın gözünde o yarışın belli çevreler tarafından domine edilmeye çalışıldığı izlenimi yaratılıyor. İl kongrelerinde de bunun gibi konularla karşılaşabiliriz” ifadelerini kullandı.

“GENEL BAŞKAN DEĞİŞİMİ ZOR”

Özçelebi, kurultay sürecinin ardından genel başkanlık koltuğuna oturacak isme dair “CHP’de genel başkanlığın değişeceğini düşünmüyorum çünkü Türkiye’de kurultaylarda bir genel başkan değişimi yapmak çok zordur” açıklamasında bulundu.

“AKŞENER KENDİ AÇIKLAMALARI İLE ZEHİRLİYOR”

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in 2018 seçimlerine ilişkin ‘Abdullah Gül’ün adaylığını Kılıçdaroğlu söyledi’ sözlerini işaret eden Özçelebi, “Bu ve benzeri konuların artık geçmişte kalması gereken ‘siyasal dedikodular’dır ve bir gündem çarpıtmasına dönüştürür” diyerek Akşener’in ‘o seçim kazanılsın diye zehir içtim ben’ açıklamalarına dair, “Sayın Akşener, işbirliği ve ittifak açısından yaptığı doğru saptamayı kendi de zehirliyor. Muhalefet işbirliği yapmadan seçimi kazanması mümkün değil, sayın Akşener sadece eleştirerek değil, bu eleştirisinin altyapısını ve bunun gerekçelerini anlatması lazım. Söylem bu tonda giderse muhalefetin ilerde zorunlu olduğu işbirliklerini engelleyeceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.