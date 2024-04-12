Yerel seçim sonrası AKP kulislerinde konuşulanlar sızdı: 'Millet bize iyi bir tokat vurdu'

Yerel seçimlerde 'hezimet' yaşayan AKP'de 'iç değerlendirmeler' sürüyor. Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, seçim yenilgisi ve sonrasına ilişkin AKP kulislerinde konuşulanları aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.04.2024 - 09:41
Yerel seçim sonrası AKP kulislerinde konuşulanlar sızdı: 'Millet bize iyi bir tokat vurdu'
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31 Mart yerel seçimleri, CHP'nin birinci parti çıkması ve iktidar partisi AKP'nin ağır bir yenilgi almasıyla sonuçlandı. Seçim geride kalsa da; kulislerde konuşulanlar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Son olarak Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, yerel seçimlerde beklediğini bulamayan AKP'nin kulislerinde konuşulanları yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'her ortamda derdini anlatmaya çalıştığını' aktaran Babacan, "AKP’lilerin kendisine sorduğu en önemli soru, enflasyonun ne zaman dizginleneceği. Bakan her ortamda ‘enflasyon hedeflerini’ şöyle anlatıyor..." diyerek şunları yazdı:

“Ekonomi programımıza güveniyoruz. En kötü dönemi geride bırakıyoruz. Enflasyon kur dengesi kuruluyor. Mayıs ayında enflasyonu baz etkisi nedeniyle yüzde 73 bekliyoruz. Temmuz ayında yüzde 40 civarına gerileyeceğini düşünüyoruz. Enflasyon ve döviz kuru bir dengeye oturacak. Hedefimiz üç yıl sonra enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek…” Bu sözler, seçim hezimetini üstünden atamayan partililere henüz heyecan vermiyor…

Seçim yenilgisinin AKP kulislerine nasıl yansıdığıyla ilgili ise Babacan, şunları yazdı:

AKP kurmayları arasında, “Millet bize iyi bir tokat vurdu. Tokadı genel seçimlerde değil, şimdi vurarak, ‘kendini düzelt’ dedi. Seçmenimiz başka bir partiye gitmek yerine sandığa gitmedi. Yeniden Refah Partisi bizden beklediğinden az oy aldı. Onların güçlenmesi geçici. Kalıcı olmaması bize bağlı. Seçimden sonraki süreç, iyi yönetilmeli. 4 yıllık süre var. Bu dönem bize bir fırsat sunuyor. Dar zamanlar büyük fırsatlar doğurur. Bu dönemi iyi değerlendirirsek seçmenin güvenini yeniden kazanabiliriz” değerlendirmesi yapanlar var. Ancak ilginç olan ‘partinin eski reflekslerine dönemeyeceğine’ inananların sayısının fazla olması…

CHP’YE PARA SAYMA KUMPASI, AKP’DE KRİZE NEDEN OLMUŞ

Özellikle İstanbul’da CHP adayı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘balya balya para taşıdılar’ videosu partide ciddi krize neden olmuş. Bu videonun kampanya ekibine ve genel merkeze daha önceden geldiği, görüntülerin 2019 yılına ait olduğu için kullanılmasının faydası olmayacağının düşünüldüğü aktarılıyor. Ancak partide bu tür mizansenleri seven bir ekip tarafından parti yönetiminden bağımsız paylaşıldığı anlatılıyor. Partideki ekipleşmenin ve tek kanaldan karar alma yetisinin kaybedildiğinin başka bir göstergesi.


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