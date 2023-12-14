Yeşil Sol Parti yeniden kuruldu
HDP’nin seçimlere listelerinden girdiği Yeşil Sol Parti, yeniden kuruluş evraklarını İçişleri Bakanlığına teslim etti.
HDP’ye yönelik kapatma davası nedeniyle Emek ve Özgürlük İttifakı ve HDP’nin seçimlere listeleriden girdiği Yeşil Sol Parti (YSP), yeniden kuruluş evraklarını İçişleri Bakanlığına teslim etti.
Evrensel’in aktardığı habere göre, 49 kişilik Kurucular Kurulu tarafından partinin eş sözcüleri olarak Ahmet Asena ve Didem Betül Göçer görevlendirildi, MYK ve Disiplin Kurulu üyeleri de belirlendi.
“POLİTİK MÜCADELEDEKİ YERİMİZİ TEKRAR ALIYORUZ”
Yeşil Sol Parti tarafından yapılan açıklamada, “Emek ve Özgürlük İttifakının ve HDP’nin seçimlere girmesi sürecinde demokratik görevimizi yerine getirdikten sonra politik mücadeledeki bağımsız ve özgün yerimizi tekrar alıyoruz" denildi.
Açıklamanın devamında, "Ülkemizdeki adaletsizlikler, merkeziyetçi ve otoriter yönetim anlayışları karşısında demokrasi, eşitlik, özgürlük ve adalet taleplerimizi bir kez daha yükselteceğiz. Bu yeni yolculuğu tek başımıza değil toplumsal muhalefetin bütün bileşenleriyle birlikte sürdürmek istiyoruz. Tek adam rejimine karşı ortak mücadelenin örgütlenmesini acil bir görev olarak görüyoruz” ifadeleri yer aldı.
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