Cumhuriyet Gazetesi Logo
Aydın'da Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha

Aydın'da Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha

15.08.2025 10:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Aydın'da Özlem Çerçioğlu'na bir tepki istifası daha

Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesinde çalışanlardan istifa haberleri geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Ankara’da düzenlenen törenle diğer belediye başkanlarıyla birlikte AKP rozeti takıldı.

Özlem Çerçioğlu'nun dün AKP'ye katılmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesinde çalışan CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı’nın kızı Merve Saatçı Özmen, belediyedeki görevinden istifa etti.

SAATÇI'DEN AÇIKLAMA

Merve Saatçi Özmen istifasına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Altı oklu, bacası umuda tüten şanlı Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında doğdum, büyüdüm ben. Ailemin köklerinden miras tüm fikirleri kalbimde yaşadım. Çocukken parklarda da oynadık, parti binamızda boş kâğıtlara kalemlerle resimler de yapardık. O havayı soluduk, ciğerlerimizde o havayı işledik.

Günlerden sadece bugün. Toplumun her kesimin siyasi görüşüne, şartlarına saygı duyuyorum. Lakin siyaseti halk için yaptığını iddia edip, halkın oyları ile evini terk edenleri ise Allah’a havale ediyorum.

Her insan elbet bir değildir ama doğru ise tektir. Doğru olanda bildiğin yolda yürümektir ki yol her daim cümleden uludur.

Emek vererek 13 yıldır çalışmış olduğum Aydın Büyükşehir Belediyesinden istifa ediyorum.

Ve biz cesareti dilde değil, kalpte yaşamaya devam edeceğiz. Baba ocağımızda fikri hür, vicdanı hür bir neslin bugün taşıyıcıları olarak, yarınlara bırakacağımız miras Selanikli yetim Mustafa’nın açtığı yolun kendisidir. Cumhuriyet ile doğduk, Cumhuriyet Halk Partisi ile yürüyeceğiz."

BİR İSTİFA DAHA GELMİŞTİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasının ardından CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi'nin belediyede çalışan oğlu Özgür Saatçi de görevinden istifa etmişti. 

İlgili Konular: #istifa #aydın #Özlem Çerçioğlu

İlgili Haberler

‘AKP’ye geç, soruşturmadan kurtul’: Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesinin ardından GÜNDEMAR'ın son anket verileri gündem oldu
‘AKP’ye geç, soruşturmadan kurtul’: Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesinin ardından GÜNDEMAR'ın son anket verileri gündem oldu Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye geçmesinin ardından, GÜNDEMAR’ın 20–26 Temmuz 2025’te yaptığı araştırma gündeme damga vurdu.
AKP’ye katılan Çerçioğlu'nun şirketi borsada uçtu: SPK yakın takibe aldı
AKP’ye katılan Çerçioğlu'nun şirketi borsada uçtu: SPK yakın takibe aldı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu AKP’ye katıldı. Zarardaki şirketi Jantsa da borsada uçtu. Jantsa hisseleri 2 günde yüzde 9,96 yükselerek 23,50 liradan 25,84 liraya çıktı.
TİP Aydın İl Örgütü'nden Özlem Çerçioğlu'na tepki... 'Bu açıkça halk düşmanlığıdır'
TİP Aydın İl Örgütü'nden Özlem Çerçioğlu'na tepki... 'Bu açıkça halk düşmanlığıdır' TİP Aydın İl Örgütü, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Söke, Sultanhisar ve Yenipazar belediye başkanlarının AKP’ye geçmesine, "Kamu yararına hizmet etme görevini üstlenenler kendi bekaları için halkın kendisine emanet ettiği oylara ihanet ediyorsa, Saray Rejimi'nin kapısına kul olmayı tercih ediyorsa bunun tek bir adı vardır. Bu açıkça halk düşmanlığıdır" diyerek tepki gösterdi.
CHP’li isimden ‘Çerçioğlu’ tepkisi: ‘Bundan sonra ona ‘topuklu topaç’ diyeceğiz’
CHP’li isimden ‘Çerçioğlu’ tepkisi: ‘Bundan sonra ona ‘topuklu topaç’ diyeceğiz’ Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP’den AKP’ye geçmesinin ardından kentte düzenlenen ‘Aydın iradesine sahip çıkıyor’ buluşmasında konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, “Topuklayan tanımı çok güzel ama Efe tanımı uymuyor ona. Bundan Efe mefe olmaz. Bizde dönenlere ya fırdöndü derler ya topaç derler. Bundan olsa olsa topaç olur. Bundan sonra ona ‘topuklu topaç’ diyeceğiz” dedi.