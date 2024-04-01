Yeniden Refah Partisi kaç belediye kazandı? YRP Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? YRP hangi büyükşehirleri kazandı?
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde seçmen 5 yıl boyunca yerel seçimlerde görev yapacak başkanları belirledi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonucu YRP için kesin olmamakla birlikte netleşti. Peki, YRP kaç belediye kazandı? YRP Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? YRP hangi büyükşehirleri kazandı?
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin YRP'nin kazandığı belediyer kesin olmamakla birlikte netleşmiş durumda. Peki, YRP kaç belediye kazandı? YRP Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı? YRP hangi büyükşehirleri kazandı?
YRP YEREL SEÇİMLERDE KAÇ OY ALDI?
Anadolu Ajansı'nın verilerine göre belediye başkanlıkları yarışında Yeniden Refah Partisi (YRP), toplamda 2 milyon 787 bin oy alarak yüzde 6.15'lik bir oy oranına ulaşarak seçimi üçüncü sırada tamamladı.
YRP KAÇ BELEDİYE KAZANDI?
YRP 1'i büyükşehir, 1 il, 39 ilçe ve 19 belde kazanarak toplamda 60 belediyeyi kazanmayı başardı.
YRP HANGİ BÜYÜKŞEHİRLERİ KAZANDI?
YRP'nin 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sadece Şanlıurfa'yı kazandı.
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