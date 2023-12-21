'YRP Van'ı, DSP Edremit'i istedi'

Yayınlanma: 21.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.12.2023 - 03:00

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçimlerde Ankara, İstanbul ve İzmir hariç tüm il ve ilçelerde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini söyleyerek 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde AKP ile işbirliğine kapı araladı.

YRP’nin daha önce AKP’den Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı istediği ileri sürülmüştü. Kulislerde bu kez YRP’nin Van’da da güçlü olduğu belirtiliyor. Ancak, en fazla ilçeler bazında bir işbirliğinin olacağı belirtildi.

Kulislerde ayrıca DSP’nin de Balıkesir Edremit’te “ortak aday çıkaracağı” iddia ediliyor. Cumhur İttifakı’nda YRP, HÜDAPAR, DSP gibi partilere fermuar sistemiyle belediye meclis üyeliği verileceği belirtiliyor.