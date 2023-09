YRP'li Kılıç’tan 'ittifak' açıklaması: AK Parti'den gelen bir teklif yok, olursa değerlendiririz

Yayınlanma: 19.09.2023 - 21:01

Güncelleme: 19.09.2023 - 21:05

Yeniden Refah Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Fatih Erbakan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Yeniden Refah Partisi Siyasi İşler Genel Başkan Yardımcısı eski bakan Suat Kılıç açıklamalarda bulundu. Emeklilerin en düşük sınırda olan 7 bin 500 TL ile geçinemediklerini her katmanda dile getirdiklerini belirten Kılıç, “Bizde en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL ile geçinebilmenin imkansızlığını ve darlığını her vesileyle her zeminde ifade ettik. Bu doğrultuda kamuoyunun gündemine yansıyan bazı gelişmeler var. Dini bayramlarda olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle hükümetimizin emeklilere bir defaya mahsus ikramiye verme çalışması içerisinde olduğunu memnuniyetle duyuyoruz. Ancak daha da memnuniyet verici olan gelişme şu olacaktır. Emeklilerimize biz seyyanen bir artışın kalıcı olarak düzenlenmesini hükümetimizden bekliyoruz. Bunu daha önce de dile getirdik. Bir defaya mahsus verilecek rakam 5 bin TL’de olsa 10 bin TL’de olsa emeklilerimizin refahına kalıcı ve sürdürülebilir katkı sağlamayacaktır. Dolayısıyla beklentimiz hem milli bayram vesilesiyle ikramiyenin verilmesi hem de en düşük emekli maaşından başlayarak kademeli bir şekilde emekli maaşlarının geçinilebilir düzeyde eriştirilmesidir” diye konuştu.

‘İSVEÇ’İN NATO’YA ÜYELİĞİ TBMM’DE ONAYLANMAYACAKTIR’

Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri’nde temaslarına devam ettiğini ifade ederek, “Bu vesileyle açıklamalarını Türkiye’den takip ediyoruz. Avrupa Birliği ile tıkanan artık kopma aşamasına gelen Bağlar konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamaları destekliyoruz. Türkiye alternatifsiz değildir. Avrupa Birliği Türkiye ile üyelik müzakerelerini tamamen dondurma, durdurma ya da bağları koparma kararı alacak olursa Türkiye Cumhuriyeti’nin hızla farklı alternatiflere yönelmesi, Avrupa Birliği’nden bu anlamda bağımsız ama ekonomik anlamda ilişkilerini sürdüren bir performans ile yoluna devam etmesini diliyor ve temenni ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının Amerika Birleşik Devletleri’ndeki temasları sırasında gündeme gelen bir diğer konu İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin görüş ve açıklamalarıdır. Bu doğrultuda açık ve net bir şekilde Yeniden Refah Partisi görüşlerini tekrarlamak istiyorum. Yeniden Refah Partisi olarak terör örgütlerini ve faaliyetlerini himaye eden Kuran-ı Kerim’e ve İslam’a karşı organize saldırıların adresi olan İsveç’in NATO üyeliğini Türkiye’miz açısından bir milli güvenlik sorunu olarak değerlendiriyoruz. İsveç’in NATO’ya üyeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde onaylanmayacaktır. Yeniden Refah Partisi’nin görüşü ve duruşu bu çizgideki İsveç’in NATO üyesi olmasına karşı bir yaklaşımdır” dedi.

‘YENİ ANAYASA KATILIMCI, ÇOĞULCU OLMALIDIR’

Kılıç, yürütülen sivil anayasa çalışmalarını desteklerini belirterek, “Anayasanın kapalı kapılar ardında değil, toplumsal katmanların katılımıyla hazırlanması gereğini de ifade ediyoruz. Yeni anayasa katılımcı olmalıdır, çoğulcu olmalıdır. Sivil, özgürlükçü, demokratik olmalıdır. Kuvvetler ayrılığını denge, denetim, mekanizmalarını yönetimde şeffaflığı, adaleti mutlaka sağlayıcı nitelikte olmalıdır. Yeni Türkiye anayasasının mutlaka geniş zeminlerde, geniş gruplarla ve tüm siyasi görüşlerin katılımıyla ele alınması bir zorunluluktur” dedi.

‘BÜTÜN ADAYLIKLAR ÜCRETSİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR’

Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçimlere kararlılıkla hazırlık çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Kılıç, “Yeniden Refah Partisi yerel seçimlere kendi logosu ve kendi adayları ile katılma yönünde hazırlıklarını kararlılıkla sürdürmektedir. Yeniden Refah Partisi Türkiye’nin en genç ve en dinamik partisi olarak gençlerin adaylığını her zeminde bir kere daha teşvik etmektedir. Bu bağlamda gençlerin partisi olan Yeniden Refah Partisi’nde 30 yaşına kadar tüm kategorilerde bütün adaylıklar ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. 30 yaş altı kadın-erkek tüm adaylarımız belediye başkanlıklarına, belediye meclisi üyeliklerine ve il genel meclisi üyeliklerine hiçbir bedel ödemeksizin aday olacaklardır. Yeniden Refah Partisi’nin hedefi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye’nin en genç, en eğitimli, en diplomalı, en dinamik, en vizyoner aday listesine sahip olmaktır” diye konuştu.