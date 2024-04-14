YSK 2 il, 6 ilçe ve 3 belde için kararını verdi
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 4 siyasi partinin 2 il, 6 ilçe ve 3 beldede seçimin iptali, oyların yeniden sayımı veya mazbatanın iptaline yönelik başvurularını reddetti.
YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin il seçim kurulları kararlarına yönelik itirazları karara bağladı.
Alınan bilgiye göre AK Parti'nin Gümüşhane'de, Tokat'ın Erbaa ilçesi Karakaya beldesinde, Elazığ'ın Arıcak ilçesi Büyükardı beldesinde ve Kayseri'nin Akkışla ilçesinde seçimlerin iptali talebi ile Ağrı'da oyların yeniden sayımı talepleri reddedildi.
YSK, CHP'nin Tekirdağ'ın Ergene ve Kapaklı ilçelerinde oyların yeniden sayımı taleplerini de kabul etmedi.
MHP'nin Aksaray'ın Sağlık beldesinde seçimlerin iptal kararının kaldırılması başvurusu ile Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde mazbatanın iptali başvuruları da reddedildi.
Kurul, İYİ Parti'nin Ordu'nun Çatalpınar ve Ünye ilçelerinde seçimlerin iptali taleplerini de kabul etmedi.
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