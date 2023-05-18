2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son Dakika: YSK'den 'seçmen kağıdı' kararı

Son dakika gelişmesi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2023 - 17:17
Son Dakika: YSK'den 'seçmen kağıdı' kararı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura ilişkin açıklamada bulundu.

YSK, seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.

Daha önce yapılan açıklamada, 14 Mayıs'taki oylamada kullanılan seçmen kağıtlarının 28 Mayıs'ta da kullanılacağı belirtilmişti.


YSK Son dakika seçmen kağıdı 2023 seçimleri

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