Son Dakika: YSK'den 'seçmen kağıdı' kararı

Yayınlanma: 18.05.2023 - 17:17

Güncelleme: 18.05.2023 - 17:43

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura ilişkin açıklamada bulundu.

YSK, seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.

Daha önce yapılan açıklamada, 14 Mayıs'taki oylamada kullanılan seçmen kağıtlarının 28 Mayıs'ta da kullanılacağı belirtilmişti.