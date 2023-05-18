Son Dakika: YSK'den 'seçmen kağıdı' kararı
Son dakika gelişmesi... Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tura ilişkin açıklamada bulundu.
YSK, seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar verdi.
Daha önce yapılan açıklamada, 14 Mayıs'taki oylamada kullanılan seçmen kağıtlarının 28 Mayıs'ta da kullanılacağı belirtilmişti.
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