YSK'den seçmen kaydı sorgulanmasına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 20:12

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 20:12

Seçimlere haftalar kala yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. 'Seçmen kaydınızı sorgulayın' yazılı mail ve SMS gönderen dolandırıcılar, linki tıklayanları tuzaklarına düşürüyor. Söz konusu duruma karşı yurttaşları uyaran YSK, seçmen kaydı sorgulama işlemlerine ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Seçmen kaydı sorgulama işlemleri sadece 'https://secmen.ysk.gov.tr', Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması, 444 9 975 numaralı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi ve e-Devlet aracılığıyla yapılmaktadır. Bu kanallar dışında seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar etmeyiniz."