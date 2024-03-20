Yüksekova’nın bu mezrasında yaşayan yurttaşlar oy kullanmayacak

Yayınlanma: 20.03.2024 - 00:44

Güncelleme: 20.03.2024 - 00:44

Yüksekova ilçesine bağlı Dilektaşı köyünün Çalımlı mezrasında yaşayan yurttaşlar, mezralarına yeteri kadar hizmet gelmediğini belirterek 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına gitmeyeceklerini söyledi.

500 nüfuslu ve 137 seçmeni bulunan Çalımlı mezrasında yaşayan yurttaşlar, yerel seçimi boykot edeceklerini açıkladı. Mezra oldukları için hizmet alamadıklarını iddia eden vatandaşlar, mezraya hizmet gelmesi ve köy statüsüne kavuşana kadar oy kullanmayacaklarını belirtti.

“HİÇBİR SEÇMENİMİZ OY KULLANMAYACAK”

Mezra sakinleri adına açıklama yapan Adem Kahraman, “Şu anki mevcut seçimde 137 seçmenin oy kâğıdı gelmiş, fakat biz oy kullanmayacağız. Seçim günü okulun önünde toplanıp seçimi boykot edeceğiz. Şartlarımız yerine getirilene kadar oy kullanmayacağız. Şartlarımız çok ağır şartlar değil. Bizim köyümüz diğer köylerden 7-8 kilometre uzaklıkta, biz mezramızın köy yapılmasını istiyoruz” dedi.

“BİZ YILLARDIR HİZMETTEN UZAK YAŞADIK”

Mezralarında sorunların bitmediğini ifade eden mezra sakini Hamit Doğan ise “Suyumuz yok, yolumuz yok, elektriğimiz sürekli arızalanıyor. Telefonlarımız çekmiyor. Bizim sadece bir sorunumuz yok, birden çok sorunumuz var. Devlet bize yardım etsin. Halimize çare bulsun. Yoksa köyü terk etmek zorunda kalacağız. Biz de insanız. Devletimiz sadece şehirdeki vatandaşa bakmasın. Bize de baksın. 15 gün sonra seçim var, oyuma talipler ama mezramıza herhangi bir hizmet yapılmadığı için kullanmayacağız. Biz yıllardır hizmetten uzak yaşadık” ifadelerini kullandı.