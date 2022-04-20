Yurtta ‘sapık’ isyanı: Eskişehir'de kız öğrenci yurduna izinsiz giren şüpheli yakalandı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 10:48

Eskişehir’de dün gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin Anadolu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan Yunus Emre KYK Kız Öğrenci Yurdu'na girerek taciz girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Yurtta kalan öğrenciler, sözkonusu kişinin elini kolunu sallayarak odalara kadar girmesi üzerine yurt yönetimine büyük tepki gösterdi.

Tepkilerini sosyal medyada da dile getiren öğrencilerin isyanının gündem haline gelmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kız yurduna girerek öğrencilerin tedirgin olmasına neden olan erkek şüpheli A.B'nin (42) yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yurtta dolaştığı bilgisinin yayılması üzerine sosyal medya üzerinden yoğun tepkilere sebep olan A.B, bir süre sonra polis ekiplerince kent merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının Emniyet!teki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.