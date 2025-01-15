Yurttaşlar dertlerini CHP'li Kaya’ya anlattı: ‘AKP'ye oy veren ellerim kırılsaydı’

Yayınlanma: 15.01.2025 - 16:19

Güncelleme: 15.01.2025 - 16:19

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Kadın Kolları üyeleriyle birlikte Ulus Samanpazarı'ndan Hal'e yürüyerek “Kırmızı Kart” eylemi başlattı. Esnaf ve yurttaşlarla birlikte kırmızı kart gösteren Kaya, yurttaşların dertlerini dinledi. 83 yaşında bir yurttaş, Kaya’ya “Bu zamana kadar böyle bir rezillik çekmedim. Avrupa'da da kaldım ama Türkiye'deki şu durum daha çözülecek bir durum değil. Allah sabır versin. Baştakilere de akıl versin. Kendileri harcadığı paranın onda birini verse bize yeter. Ama ne yazık ki onda biri değil bir tanesini bile vermiyorlar. Kırmızı kart az gelir. Siyah bir kart bir de çelenk bir de tabut koymak lazım. Öldük artık. Mezara gidecek durumumuz kalmadı” dedi.

‘ALLAH YAVAŞ’I CENNETİNİN BAŞ KÖŞESİNE KOYSUN’

Yıllardır AKP’ye oy verdiğini belirten bir yurttaş, “Ellerim kırılsaydı. Artık geçinemiyoruz. Bize hiçbir yardım vermediler. Kirada oturuyorum sekiz bin lira, şimdi martta 15-20 bin lira olacak. Verecek gücüm yok. Devletin içinde adam olanlar, arabası olanlar, yüksek katlarda binaları olanlar yardım alıyor ben alamıyorum. Defalarca başvurdum. Allah Mansur Yavaş'ı cennetinin baş köşesine koysun. Onun verdiği et parasıyla, gıda yardımıyla geçiniyorum” diye konuştu.

‘KIRMIZI KARTI SEÇİMLERDE GÖRDÜLER’

Kaya’ya dert yanan bir esnaf ise, “Kırmızı kartı zaten yerel seçimlerde gördüler” dedi. Bir diğer esnaf ise daha önce AKP’ye oy verdiğini söyleyerek “Ben çok kızıyorum. AKP’ye ilk oyları verdik ama ondan sonra uyandık. Mansur Yavaş'a oyum. Ama bu ekonomi açısından çok zor durumda Türkiye” dedi. Kaya’nın “Sandık önünüze gelse AKP iktidarına oy verir misiniz?” sorusunu yöneltmesi üzerine esnaf, “Vermem. Çünkü çok kızdık” yanıtını verdi.