Son Dakika... Gülşen'in avukatından açıklama: 'Durumu gayet iyi'

İmam hatiplerle ilgili sarf ettiği sözler gerekçe gösterilerek, iktidara yakın medya tarafından hedef haline getirilen sanatçı Gülşen, önceki gün tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Gülşen'i ziyaret eden avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor" dedi.

DHA
26 Ağustos 2022 Cuma, 14:49
Son Dakika... Gülşen'in avukatından açıklama: 'Durumu gayet iyi'
Abone Ol google-news

Sanatçı Gülşen, imam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında önceki akşam tutuklandı. Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.

4 SAATLİK GÖRÜŞME

Eşi Ozan Çolakoğlu ve avukatı Gülşen'i ziyarete geldi. Gülşen ve avukatının görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. 

"BU NETİCENİN BÖYLE OLMAMASI GEREKİYOR"

Görüşmenin ardından açıklama yapan avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran, "Gülşen'in durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkür ediyor. Gayet güçlü. Kendisi açıklama metninde birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim dedi. Ben hukukçuyum bu neticenin böyle olmaması gerekiyor. Teknik takipler yapılıyor" dedi. 


Gülşen Ozan Çolakoğlu CEZAevi

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler