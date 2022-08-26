Tarkan'dan Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip...

26 Ağustos 2022 Cuma, 14:29

Sanatçı Gülşen'in 4 ay önceki bir konserinde imam hatipliler ile ilgili söylediği sözler, bir anda ülke gündemini değiştirdi. Yandaş medya tarafından aniden dolaşıma sokulan videolardan sonra ünlü şarkıcı Gülşen, gözaltına alınarak jet hızıyla tutuklandı.



Gülşen'in tutuklanmasına sosyal medyada sanat camiasından ve siyasilerden tepki yağdı.

Daha önce yaptığı 'Geççek' şarkısı nedeniyle gericilerin hedefi haline gelen Megastar Tarkan'dan da konuyla ilgili sert bir tepki geldi.

Twitter ve Instagram hesabından açıklamada bulunan Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"Tanık olduğumuz hukuksuzlukların, adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayretler içerisinde kalıyoruz. Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tacavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar Gülşen'e gelince hızla harekete geçiyor. Yolsuzluk yapanları, hırsızları, kanunları çiğneyip doğayı katledenler, hayvanları öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemimiz Gülşen'i bir kalemde tutukluyor. Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı"