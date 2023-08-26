Yurttaşlardan TBMM'ye binlerce dilekçe
TBMM Dilekçe Komisyonu’na, mayısta başlayan 28’inci Yasama Dönemi’nde bin 187 başvuru geldi.
Türkiye’nin dört bir yanından
gelen dilekçeler arasında
en fazla emekli maaşları
düzenlemesi ile kiracıların
yaşadığı sorunlara ilişkin
dilekçeler yer aldı. Dilekçeler
arasında ilginç talep ve
şikayetler de dikkat çekti. Bir
yurttaş, Osmanlı hanedanı
mensubu olduğunu belirterek,
tarafına hanedan maaşı
bağlanmasını, başka bir kişi de
eş cinselliğin hukuk sisteminde
bir suç olarak yer almasını
istedi. Komisyon, eşcinsellikle
ilgili dilekçeye yanıt olarak,
Anayasa’nın ilgili maddelerini
gerekçe gösterip, yasa teklif
etmeye milletvekillerinin yetkili
olduğunu bildirdi.
‘İNCİL YAKILSIN’
Başka bir kişi ise son
günlerde Avrupa’nın değişik
ülkelerinde Kuran yakıldığını
anımsatarak, tepki olarak,
İncil’in yakılmasına izin
veren yasal bir düzenleme
yapılmasını talep etti. Tekirdağ
1 Nolu T Tipi Cezaevi’ndeki bir
mahkum da tüp bebek yöntemi
ile çocuk sahibi olmak istediğini
belirterek, kendilerine gereken
imkanın verilmesini istedi.
Komisyona ayrıca yükseköğrenim
sınavlarının kaldırılması ve
TBMM bünyesinde “Gençlik
Meclisi” kurulmasına ilişkin çok
sayıda talep geldi. Komisyonun
başvuruları inceledikten konuyla
ilgili çalışma başlattığı veya
dilekçe sahiplerine talep ve
şikayetleri ile ilgili yanıt verdiği
belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mısır püskülü çayının bilinmeyen faydaları
- Düşük faizli konut kredisi geliyor
- Dondurma kazandığını zannetti, hayatının şokunu yaşadı
- Öğrencisiyle evlenen öğretmen hakkında suç duyurusu
- Hastane girişine yoğun önlem
- Sabancı çifti kaza geçirdi!
- 12 yıldır değişmeyeni yazdı: Evime kim girdi?
- Emekli maaş zammı formülü ortaya çıktı
- İmamoğlu davasında kritik gelişme
- Diyanet personeline yüzde 100 zam!