Yurttaşlardan TBMM'ye binlerce dilekçe

Yayınlanma: 26.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 26.08.2023 - 03:00

Türkiye’nin dört bir yanından gelen dilekçeler arasında en fazla emekli maaşları düzenlemesi ile kiracıların yaşadığı sorunlara ilişkin dilekçeler yer aldı. Dilekçeler arasında ilginç talep ve şikayetler de dikkat çekti. Bir yurttaş, Osmanlı hanedanı mensubu olduğunu belirterek, tarafına hanedan maaşı bağlanmasını, başka bir kişi de eş cinselliğin hukuk sisteminde bir suç olarak yer almasını istedi. Komisyon, eşcinsellikle ilgili dilekçeye yanıt olarak, Anayasa’nın ilgili maddelerini gerekçe gösterip, yasa teklif etmeye milletvekillerinin yetkili olduğunu bildirdi.



‘İNCİL YAKILSIN’



Başka bir kişi ise son günlerde Avrupa’nın değişik ülkelerinde Kuran yakıldığını anımsatarak, tepki olarak, İncil’in yakılmasına izin veren yasal bir düzenleme yapılmasını talep etti. Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Cezaevi’ndeki bir mahkum da tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak istediğini belirterek, kendilerine gereken imkanın verilmesini istedi. Komisyona ayrıca yükseköğrenim sınavlarının kaldırılması ve TBMM bünyesinde “Gençlik Meclisi” kurulmasına ilişkin çok sayıda talep geldi. Komisyonun başvuruları inceledikten konuyla ilgili çalışma başlattığı veya dilekçe sahiplerine talep ve şikayetleri ile ilgili yanıt verdiği belirtildi.

