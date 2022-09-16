Zafer Partisi Genel Merkezi'nde pankart krizi: 'Yerli ve Milli Eskobar'
Zafer Partisi Genel Merkezi'ne asılan ‘Yerli ve Milli Eskobar’ pankartını polis kaldırmak istedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, mahkeme kararı olmadan pankartın indirilmeyeceğini belirtti.
Zafer Partisi Genel Merkezi'ne asılmış olan; üzerinde ‘Yerli ve Milli Eskobar’ yazısı ve saçları olmayan bir kafanın üst kısmını gösteren resmin bulunduğu büyük boy afiş bugün akşam saatlerinde polisler tarafından kaldırılmak istendi.
Zafer Partili yöneticiler, mahkeme kararı olmadan pankartın indirilmeyeceğini belirtti. Birkaç saat sonra genel merkeze gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, içeri girmeden bina önünde şu açıklamayı yaptı:
“Birincisi bu bir mahkeme kararı değil. Bir savcılık kararı. Önce mahkemeden karar almaları lazım bir. İki, hangi kamu görevlisinden bahsediyorlar? Şimdi Ankara Emniyet Müdürlüğü ve bu imzayı atan savcının bir kamu görevlisine hakaret suçu işlediğini düşünüyorum. Çünkü biz uyuşturucu ile mücadele için bir pankart astık ve o pankartta hiç kimsenin ismi yok. O pankartta kimsenin resmi yok. Eğer yorumla bu mahkeme, bu savcı ve polis ‘Bu şu’ diyorsa o onların yorumudur. Hakaret suçunu onlar işliyor demektir.
“ORADA GÖRÜLEN BAŞ BİR AMERİKAN SİNEMA ARTİSTİNİN BAŞI”
Mahkeme kararı olmadan ve bu mahkeme kararında soyut değil somut ‘Şu kamu görevlisine hakaret suçu işlendiği için bu pankartta, bu pankartın indirilmesi talimatını mahkememiz veriyor’ denmeden bu pankart buradan da inmeyecek Türkiye’deki bütün Zafer Partisi il ve ilçe teşkilatlarından da inmeyecek. Söylesinler, kimi anlıyorlar. Biz kimseyi kastetmiyoruz. Hatta orada görülen baş bir Amerikan sinema artistinin başı. Buradan hareketle bir kamu görevlisi kastediliyor diyorsa eğer polis ve yargı… Oho çok ilerlemişsiniz beyler. Hakaret suçunu siz işliyorsunuz. Tabii o konuda davayı biz açmayacağız. Kastedilen kişi yargının ve polisin hakkında dava açmak durumunda.”
Özdağ açıklama sonrasına partiye geçti. Ancak o dakikalarda sokaktan geçen bir vinç partilileri hareketlendirdi. Yola oturan partililer ‘Pankart kaldırılmayacak’ diyerek oturma eylemi yaptı. Vincin rastlantı eseri oradan geçtiği anlaşılınca partililer yolu açtı.
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