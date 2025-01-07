Zafer Partisi Genel Merkezi'ne 'Evlatlarımızın katillerine af yok' yazılı pankart asıldı

Zafer Partisi Genel Merkezi'ne, terör örgütü PKK tarafından öldürülen öğretmen ve askerlerin fotoğraflarının yer aldığı "Evlatlarımızın katillerine af yok" yazılı pankart asıldı.

Zafer Partisi Genel Merkezi'ne 'Evlatlarımızın katillerine af yok' yazılı pankart asıldı
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ANKA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 16:49

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile başlayan ve DEM Partili Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder'in İmralı'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşmesiyle başlayan süreç devam ederken; Zafer Partisi Genel Merkezi'ne "Evlatlarımızın katillerine af yok" yazılı pankart asıldı.

Pankartta terör örgütü PKK tarafından öldürülen öğretmenler; Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz, Neşe Alten, Dilay Turan Kerman, Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Teğmen Mehmet Kıvık, polis memuru Fethi Sekin, 15 yaşındaki Eren Bülbül, üniversite öğrencisi Fırat Çakıroğlu'nun fotoğrafları yer aldı.


Etiketler: #Zafer Partisi #Dem Parti #İmralı

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