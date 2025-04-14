Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı yaşamını yitirdi

Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedikoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Gedikoğlu müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı yaşamını yitirdi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 14.04.2025 - 11:57

Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ömer Gedikoğlu, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Ömer Gedioğlu hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gedikoğlu'nun ölümü üzerine partinin sosyal medya hesabı üzerine bir taziye açıklaması yapıldı. 

Açıklamada "Zafer Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcımız Ömer Gedikoğlu’nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm teşkilat mensuplarımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz" denildi. 

 


Etiketler: #Ömer Gedikoğlu #Zafer Partisi

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