Zafer Partisi'nden Ümit Özdağ çağrısı: 'Destekçilerini Vatan Emniyet Müdürlüğü binası önüne davet ediyoruz'

Yayınlanma: 20.01.2025 - 22:00

Güncelleme: 20.01.2025 - 22:27

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Güvenlik Şube ekiplerince İran Caddesi’ndeki bir restorantta gözaltına alındı.

Gözaltının ardından Zafer Partisi'nden konuya ilişkin yurttaşlara çağrı yapıldı.

ZAFER PARTİSİ'NDEN ÇAĞRI

Partinin X hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Hukuksuzca gözaltına alınan Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, polis ekipleri eşliğinde İstanbul'a yola çıktı.

Tüm Zafer Partisi ve Ümit Özdağ destekçilerini saat 23.00'ten itibaren İstanbul Fatih İlçesi Vatan Emniyet Müdürlüğü Binası Önüne Davet Ediyoruz!

Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, geceyi Vatan Emniyet Müdürlüğü binasında geçirmesinin ardından sabah saat 09.00’da Çağlayan Adliyesi’ne ifade için götürülecektir.

Tüm vatandaşlarımıza duyurulur."

Hukuksuzca gözaltına alınan Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, polis ekipleri eşliğinde İstanbul'a yola çıktı.



Tüm Zafer Partisi ve Ümit Özdağ destekçilerini saat 23.00'ten itibaren İstanbul Fatih İlçesi Vatan Emniyet Müdürlüğü Binası Önüne Davet Ediyoruz!



Genel… pic.twitter.com/bo1nJtXefj — Zafer Partisi (@zaferpartisi) January 20, 2025

"HEDEF ALINMASI MANİDARDIR"

Zafer Partisi'nden bir açıklama daha yapıldı. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü sabah saatlerinde, Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın, Antalya İl Başkanları Toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı haberi medyada yer almıştı. Bunu takiben, Prof. Dr. Ümit Özdağ, saat 19.58’de bir lokantada akşam yemeği yediği sırada Ankara’da gözaltına alınmıştır. Gözaltı işlemini müteakip Devlet Demiryolları Hastanesi’nde sağlık muayenesine tabi tutulmuş ve ardından hiçbir hazırlık yapmasına izin verilmeden apar topar İstanbul’a sevk edilmiştir.

Devlet tarafından üç korumayla muhafaza altındaki Genel Başkanın, bu şekilde sevki onu itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Artık yargı siyasallaşmış ve bir tehdit vasıtası olarak kullanılmaktadır. Genel Başkanımız şu dakikalarda İstanbul’a sevk edilmektedir.

Sayın vatandaşlarımız,

Antalya’da yapılan toplantıda dile getirilen sözler için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılması, tamamen şüpheli bir girişim olarak görülmüştür.

Sayın Genel Başkanın bahse konu sözleri, Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Genel Başkanı sıfatıyla partisinin Mersin İl kongresinde sarfettiği sözler üzerine bir cevap olarak dile getirilmiştir. Bu nedenle soruşturmaya tabi ifadeler anayasa 25 ve 26’ncı maddeler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10’ncu maddesi bağlamında ifade özgürlüğü ve eleştiri mahiyetindedir. Bu bakımdan bu bildiri Başkanlık Divanı üyelerinin ve tüm Zafer Partililerin ve milyonlarca vatandaşımızın ortak görüşünü temsil etmektedir.

Bu gözaltı işlemi, 2’nci Açılım ve PKK elebaşı eli kanlı teröristin TBMM’ye çağrıldığı zamana denk gelmektedir. Bu süreçte, milli üniter devletimizi savunan sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın hedefe alınması manidardır.

Bebek katili Öcalan cezaevinden çıkarılmaya çalışılırken, sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın gözaltına alınması sadece bir hukuk garabeti değil, aynı zamanda Büyük Türk milletinin vicdanı hedef alan bir saldırıdır.

Zafer Partisi ve liderimiz Prof. Dr. Ümit Özdağ, Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman gazilerimizden aldığı güç ve kuvvetle, her türlü hukuksuz girişim ve baskıya karşı tereddütsüzce karşı koyacaktır.

Bahse konu gözaltı işlemini, açılım, teröre af ve milli üniter devleti savunan liderimize ve büyük Türk milletinin bütünlüğüne açılmış bir savaş olarak görüyoruz.

Cumhuriyetimiz kurulurken atalarımız en olumsuz koşullarda nasıl can siper hane mücadele ettiyseler, bugün liderimiz Prof. Dr. Ümit Özdağ ve biz Zafer Partililer aynı azim, kararlılık ve vatanperverlikle mücadele edeceğiz.

Artık her sokak, cadde ve mahalle meclis ve bizler için mücadelenin yasal bir zemini olacaktır.

Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, bizi ancak öldürerek susturabilirsiniz!"