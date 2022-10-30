Zeydan Karalar'ın mali mucizesi Adana'yı hayata döndürdü
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, “Adana, borcu gelirinin 4 katından fazla olan belki de tek belediyeydi. Kentin gelirini ayda 56 milyon lira artırdık” ifadelerini kullandı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaklaşık 3 buçuk yıl önce yönetimi devraldığında bir enkazla karşılaştı. Borç 4 buçuk milyar lira, gelir 1 milyar 100 milyon liraydı. Borcu gelirinin 4 katından fazla olan belki de tek belediyeydi. Ama o gün bile, bugün gelinecek noktayı hemşerilerine ve kamuoyuna birer birer anlatmıştı.
Başkan Zeydan Karalar o gün, “Önce hastayı iyileştireceğiz, sonra emeklemeye başlayacağız, sonra yürüyeceğiz, ardından koşacağız, sonunda Adana vitese takacak ve kimse durduramayacak” diyerek bilgi vermişti.
Öyle de oldu. Bugün mali açıdan adeta bir mucize yaratan Adana Büyükşehir Belediyesi, geleceğe güvenle ve umutla bakıyor. Çünkü durum her geçen gün daha iyi hale geliyor.
4 BUÇUK MİLYAR LİRA GELİR
Karalar, yaklaşık 3 buçuk yıl önce göreve geldiğinde belediyenin geliri 1 milyar 100 milyon lira, borcu da 4 buçuk milyar liraydı. Üstelik ayda 50-60 milyon liralık açık vardı. Karalar, pandemi, ekonomik kriz ve yüksek enflasyona rağmen (Un, mazot, asfalt dökümünde kullanılan bitüm vb. emtiaların maliyetinin katbekat artması, belediye hizmetlerini direkt etkileyen finansal olumsuzluklar) Adana Büyükşehir Belediyesi’nin gelirini 4 buçuk milyar liraya çıkardı, borç ise 4 milyar liranın altına düştü.
Son dönemde gerçekleştirilen 81 otobüs alımı, ASKİ ve Büyükşehir’e 200’den fazla iş makinesi ve kamyon alımı, önemli yolların yapımı, 86 gün gibi rekor zamanda bitirilen 300 metrelik altgeçit yapımı gibi çok önemli hizmetler borçlanmadan hayata geçirilebiliyor.
Başkan Zeydan Karalar, halkın ve kentin ihtiyaçlarını karşılama konusunda son derece kararlı görünüyor.
‘22. SIRAYI KABUL EDEMEYİZ’
Gelirleri artırmak için büyük çaba harcadıklarını ifade eden Karalar, “Adana Büyükşehir Belediyesi, büyükşehirler arasında gelir sıralamasında 22. sırada. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. İşadamlarımızın vergilerini Adana’da yatırmalarını sağlamak için kurduğum iletişimler sonucu, kentin gelirinin şu anda ayda 56 milyon lira artmasını sağladık. Gelirimizin artması ve borcumuzun azalması için girişimlerimiz çoğalıyor. Gelinen noktada yakalanan mali başarı büyük çaba gerektiriyor. Halkımızdan aldığımız güçle tempomuzu her geçen gün artırıyoruz. Bir belediye başkanının yıl yıl gerçekleşecek gelir ve giderle ilgili net rakamlar vermesi ve bunların söylendiği gibi gerçekleşmesi pek alışılagelmiş bir şey değil ama oluşturduğumuz mali disiplin ortamı, halkımıza hizmet konusunda isteğimiz ve bu konudaki kararlılığımız, hedeflerimize ulaşmamızı sağlıyor. Uyguladığımız mali disiplinle, halka hizmet etme adına önemli tasarruf sağlıyoruz” dedi.
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