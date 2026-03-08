Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeynep Casalini’nin Diyarbakır'daki 'Nevruz' konseri iptal edildi

8.03.2026 12:16:00
Haber Merkezi
Sanatçı Zeynep Casalini, Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları kapsamında sahne alacağı konserin organizatörlerle karşılıklı fikir birliği içinde iptal edildiğini açıkladı.

Sanatçı Zeynep Casalini, Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları kapsamında sahne alacağı konserin, "dijital medya üzerinden yürütülen kirli politikalar ve güvenlik sorunları" nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

İptal kararının organizatörlerle karşılıklı fikir birliği sonucu alındığını söyleyen Casalini, "Bu durumdan dolayı çok üzgünüm ve en kısa sürede Diyarbakır'da sizlerle beraber olmayı umuyorum" açıklamasını yaptı.

Sanatçının konuyla ilgili sosyal medya platformu Instagram'daki hesabından paylaştığı açıklama şöyle:

"Newroz Bayramı nedeniyle Diyarbakır'da konser verme teklifini kabul etmiş olmama rağmen, gelişen süreç içinde gerek dijital medya üzerinden yürütülen kirli politikalar ve bunlardan kaynaklanan güvenlik sorunları gerekse bölgemizin içinde bulunduğu savaş ortamının yarattığı gerilimin olumsuz yansımaları sonucunda, organizatörle karşılıklı fikir birliği içinde sahne programım iptal edilmiştir. Bu durumdan dolayı çok üzgünüm ve en kısa sürede Diyarbakır'da sizlerle beraber olmayı umuyorum."

