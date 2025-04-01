Zülfü Livaneli 'çok ağrıma' gidiyor diyerek açıkladı: 'İnanılmayacak bir şey yargının silah haline gelmesi...'

Yayınlanma: 01.04.2025 - 13:02

Güncelleme: 01.04.2025 - 13:03

Sanatçı Zülfü Livaneli ve İzmir Büyükşehir Başkanı Cemil Tugay, Halk TV'de Serhan Asker'in sunduğu Görkemli Hatıralar programına konuk oldu.

Ağır hasta olan tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı ziyaret eden Tugay, "Morali ve kendisi iyi" dedi.

Polat, kalp rahatsızlıkları nedeniyle hastaneye kaldırılıp anjiyo olmuş ve tekrar cezaevine gönderilmişti.

Zülfü Livaneli de, "Yiğit bir insan olduğu için bunu söylüyor. Ama bu bir risk yani... İçeride bu kadar çok stenti olan, damar hastalığı olan, başka tiroit olayları geçirmiş olan bir insanın hapishane şartlarında tedavisi, bakımı, gözetim altında tutulması mümkün değil. O bakımdan ne olabilir ki yani? Yargılıyorsanız tutuksuz yargılayın. Hepsini tutuksuz yargılamaları lazım. Yargılamamaları bile lazım ama hayır... Ev hapsi bile hadi diyelim olabilir... Niye o hapishanede illa tutacaksın" dedi.

Livaneli, babası ve dedesinin hakimlik yaptığını belirterek Türkiye'nin şu an bulunduğu adalet sisteminin içini acıttığını söyledi.

"Çok ağrıma" gidiyor diyen Livaneli şöyle konuştu:

"Dünyanın herhangi bir ülkesinde soruşturma açılabilir. Cumhurbaşkanlarına açılıyor, belediye başkanlarına açılıyor. Görüyoruz işte Fransa'da açıldı. Daha önceki Sarkozy'ye değil mi? Amerika'da yargılamalar var. Şimdiki Başkan Trump'a açıldı... Daha önceki başkanlara da. Fakat bu sabaha karşı evini basıp çoluğun çocuğunun perişan ederek onları alıp götürmek hapishaneye koymak... Bu inanılmaz bir şey."

"NİYE İÇERİ ALIYORSUN?"

"Sen yeri yurdu belli bir belediye başkanını niye içeri alıyorsun? Bunu ceza haline getirdiler. Yani içeride tutalım tutabildiğimiz kadar... Osman Kavala 7-8 senedir içeride, iddianame bile ortada doğru dürüst yok."

"PEYGAMBER POSTUNDA OTURUR DENİLİRDİ"

"İnanılmayacak bir şey yargının silah haline gelmesi, çok ağrıma gidiyor benim... Ben çünkü hukukçu bir aileden geliyorum. Dedem hakim, babam hakim... Bütün bunlar evde kutsal bir şey olarak konuşulurdu. Peygamber postunda oturur hakimler denirdi. Böyle bir ahlaktan gelince... Şimdi tabii hepsini de suçlamayalım. Çok iyi hakimlerimiz, savcılarımız var. Tanıdıklarım da var ama bir kısmı da böyle oldu maalesef. Bu çok çok kötü, düzeltmemiz gereken bir şey."