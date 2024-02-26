1 maç ceza almıştı: Tahkim Kurulu'ndan Icardi kararı!

Yayınlanma: 26.02.2024 - 17:36

Güncelleme: 26.02.2024 - 17:41

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Mauro Icardi için yaptığı itirazı değerlendirdi.

Yapılan duyuruda Arjantinli oyuncunun men ve para cezası onaylandı. 31 yaşındaki golcü oyuncu Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ın konuk edeceği Bitexen Antalyaspor maçında forma giyemeyecek.

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray A.Ş.’nin Mauro Emanuel Icardi ile ilgili PFDK’nın 26.02.2024 tarih ve E.2023-2024/842 - K.2023-2024/1053 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş. futbolcusu Mauro Emanuel Icardi’nin rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle verilen 1 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezasına yönelik itirazın kısmen kabulü ile; sübut bulan ihlalin FDT’nin 36. maddesi ile düzenlenen “Sportmenliğe Aykırı Hareket” ihlali niteliğinde olduğu anlaşıldığından FDT’nin 36 ve 35/4. maddeleri uyarınca2 resmi müsabakadan men ve 39.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, eylemini haksız tahrik altında işlemiş olduğu anlaşıldığından FDT’nin 12. maddesinin uygulanması neticesinde 1 resmi müsabakadan men ve 19.500,00 TL para cezası şeklinde PFDK kararının düzeltilerek onanmasına, bir üyenin sübut, iki üyenin cezanın tayini yönünden karşı oyuyla, oyçokluğu ile, Karar verilmiştir."

NE OLMUŞTU?

PFDK, Mauro Icardi'ye Ankaragücü maçındaki hakareti nedeniyle 1 maçtan men cezası vermişti.