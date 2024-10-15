Galler 3 puanı tek golle aldı!

Galler, UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında kendi sahasında ağırladığı Karadağ'ı 1-0 mağlup etti.

Galler 3 puanı tek golle aldı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2024 - 00:16

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler, sahasında Karadağ ile karşı karşıya geldi. Cardiff City'deki maçı Galler, 1-0'lık skorla kazandı.

Galler'e galibiyeti getiren golü 36. dakikada penaltıdan Harry Wilson attı.

Bu sonucun ardından Galler, grupta 8 puana yükseldi. Karadağ, 4 maç sonunda puanla tanışamadı.

Galler, grubun bir sonraki haftasında A Milli Takım'a konuk olacak. Karadağ, sahasında İzlanda'yı konuk edecek.


Etiketler: #Galler #Karadağ #uefa uluslar ligi

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