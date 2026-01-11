Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.01.2026 19:48:00
Milan deplasmanda puanı 90'da kurtardı!

Milan, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 20. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Fiorentina ile Milan karşı karşıya geldi. Artemio Franchi'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Fiorentina'da teknik direktör Paolo Vanoli, 45+2. dakikada gördüğü kırmızı kartla tribünlere gönderildi.

NKUNKU PUANI KURTARDI

Ev sahibi ekip 66. dakikada Pietro Comuzzo'nun golü ile öne geçti.

74. dakikada oyuna giren Christopher Nkunku, 90. dakikada beraberlik golünü attı.

Bu sonucun ardından Milan, 19 maçta 40 puana yükseldi ve 1 maçı eksik Inter'in 2 puan arkasında kaldı. Fiorentina ise 20 maçta 14 puanla küme düşme hattından çıkamadı.

Milan, gelecek hafta Como deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Bologna'nın konuğu olacak.

