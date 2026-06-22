100. Gazi Koşusu'na kaydolan safkanlar belli oldu!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onuruna 1927 yılından bu yana kesintisiz olarak düzenlenen Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü, 28 Haziran Pazar günü saat 17.15'te İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

Sonucu her yıl büyük bir merakla beklenen bu önemli randevunun bu yılki birincilik ikramiyesi 50 milyon TL olarak belirlendi. İkinciye 20 milyon TL, üçüncüye 10 milyon TL, dördüncüye 5 milyon TL, beşinciye ise 2 milyon 500 bin TL ikramiye dağıtılacak.

GAZİ KOŞUSU ÖZEL ÖDÜLÜ

Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesine ek olarak 100'üncü Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü (50 milyon TL), kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin TL'lik ikramiye kazanacak. Ayrıca at sahibinin aynı zamanda tayın yetiştiricisi olması halinde bu tutara yetiştiricilik primi de eklenecek ve ödül 141 milyon 870 bin TL'ye ulaşacak.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 2400 metre çim pistte koşulacak yarışta, 2023 doğumlu 3 yaşlı safkan İngiliz tayları, yarışçılığımızın en prestijli kupasını kazanabilmek için piste çıkacak.

27 SAFKAN KAYIT YAPTIRDI

100'üncü Gazi Koşusu'na 22'si asıl, 5'i yedek olmak üzere toplam 27 safkanın kaydı yapılırken, bunların 25'ini erkek, 2'sini ise dişi taylar oluşturdu. İstanbul'da sezonun 33'üncü yarış gününde gerçekleştirilecek diğer önemli mücadelelerin de kayıtları tamamlandı. 28 Haziran Pazar günü koşulacak yarışların jokey deklareleri ise 26 Haziran Cuma günü yapılacak.

Türk atçılığının derbisi olarak kabul edilen dev mücadele için kayıt yaptıran safkanlar şu şekilde sıralandı:

Aimus Liberatus, Almighty Spirit, Anshba, Ballad King, Bay Nalçakan, Brando, Ersele Beyi, Goldrakhan, Jazz Runner, Joyful Forever, Kralın Dansı, Mandrake, Massimo Supremo, Metal Heart, Mucho Bueno, Rabovo, Silent Treatment, The Real One, Upamecano, Whizbang, Jaehaera, Neuro Math, Super Tomo, Falconndiae, Shadow Soldier, Rand Al Thor ve Bizon.