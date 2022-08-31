100 milyon Euro'luk transfer: Antony kimdir, kaç yaşında? Antony performansı ve oynadığı takımlar...
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Hollanda ekibi Ajax'tan Antony'yi 95+5 milyon euro karşılığında kadrosuna dahil ettiğini resmen ilan etti. Peki, 100 milyon Euro'luk transfer: Antony kimdir, kaç yaşında? Antony performansı ve oynadığı takımlar...
İngiltere Premier Lig'de teknik direktör Erik ten Hag'ın yönetiminde kadrosunu güçlendirmeye çalışan Manchester United, bomba bir ücretle yeni bir transfer gerçekleştirdi. Kırmızı şeytanlar, Ajax'ın 22 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi 100 milyon Euro'luk ücret ile ekibine katarak, kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferini gerçekleştirdi. İşte, Antony hakkında merak edilenler...
ANTONY KİMDİR?
Antony Matheus dos Santos, 24 Şubat 2000 Sao Paulo doğumlu, kanat pozisyonunda görev yapan Brezilyalı millî futbolcudur. 22 yaşındaki futbolcu an itibariyle Premier League takımlarından Manchester United'da forma giymektedir. Sol ayağını kullanmasıyla dikkat çeken oyuncu, forvet ve sağ kanat mevkilerinde oynamakatadır.
Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen Antony, Ajax ile çıktığı 82 maçta 24 gol atıp 22 asist yaptı. Hollanda ekibiyle iki kez lig şampiyonluğunu tattı. Antony, 1 kez de Hollanda Kupası kazanmıştır ayrıca genç futbolcu 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da ülkesi Brezilya ile altın madalya kazanmıştır.
ANTONY'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR
Antony, profesyonel kariyerine 2018 yılında São Paulo takımında başladı.
Antony'nin sırasıyla oynadığı takımlar ise şöyle:
- São Paulo U17
- FC São Paulo B
- São Paulo
- Ajax
- Man. United
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