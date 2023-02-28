12 Dev Adam deplasmanda Belçika'yı rahat geçti

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda karşılaştığı Belçika'yı 82-54 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 00:19
12 Dev Adam deplasmanda Belçika'yı rahat geçti
Abone Ol google-news

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. maçında Belçika'ya konuk oldu.

A Milli Takım, sahadan 82-54 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Türkiye gruptaki puanını 14'e yükseltirken 5. sırada yer aldı.


türkiye Belçika 2023 Dünya Kupası

İlgili Haberler

ABD'li basketbolcu Lonzo Ball'dan Chicago Bulls'a kötü haber

ABD'li basketbolcu Lonzo Ball'dan Chicago Bulls'a kötü haber
İzmir'de depremzedelere özel basketbol turnuvası

İzmir'de depremzedelere özel basketbol turnuvası
Milli basketbolcu Alperen Şengün'den depremzedelere destek mesajı

Milli basketbolcu Alperen Şengün'den depremzedelere destek mesajı

En Çok Okunan Haberler