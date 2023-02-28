12 Dev Adam deplasmanda Belçika'yı rahat geçti
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde deplasmanda karşılaştığı Belçika'yı 82-54 mağlup etti.
Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 6. maçında Belçika'ya konuk oldu.
A Milli Takım, sahadan 82-54 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Türkiye gruptaki puanını 14'e yükseltirken 5. sırada yer aldı.
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