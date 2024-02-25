12 Dev Adam son saniye basketiyle güldü!
A Milli Erkek Basketbol Takımı, kendi evinde ağırladığı İzlanda'yı Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 76-75 mağlup etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı konuk etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Ay-Yıldızlı takımımız 76-75 kazandı.
Bu sonuçla birlikte grupta Türkiye ve İzlanda'nın puanı 3'e ulaştı.
Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.
İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yenmişti.
Gruptaki diğer iki ekibin karşılaşacağı Macaristan - İtalya maçı ise saat 20:00'de başlayacak.
1. Periyot sonucu: Türkiye 16-16 İzlanda
2. Periyot sonucu: Türkiye 19-14 İzlanda
3. Periyot sonucu: Türkiye 19-17 İzlanda
4. Periyot sonucu: Türkiye 22-28 İzlanda
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