12 Dev Adam son saniye basketiyle güldü!

A Milli Erkek Basketbol Takımı, kendi evinde ağırladığı İzlanda'yı Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 76-75 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.02.2024 - 17:48
12 Dev Adam son saniye basketiyle güldü!
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda'yı konuk etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Ay-Yıldızlı takımımız 76-75 kazandı. 

Bu sonuçla birlikte grupta Türkiye ve İzlanda'nın puanı 3'e ulaştı.

Ay-yıldızlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'ya deplasmanda 87-80 mağlup olmuştu.

İzlanda ise gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 70-65 yenmişti. 

Gruptaki diğer iki ekibin karşılaşacağı Macaristan - İtalya maçı ise saat 20:00'de başlayacak.

1. Periyot sonucu: Türkiye 16-16 İzlanda

2. Periyot sonucu: Türkiye 19-14 İzlanda

3. Periyot sonucu: Türkiye 19-17 İzlanda

4. Periyot sonucu: Türkiye 22-28 İzlanda


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