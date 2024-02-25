Milli yüzücü Polat Uzer Turnalı'dan Türkiye rekoru

İspanya Kış Açık Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden Milli yüzücü Polat Uzer Turnalı, 200 metre kelebek erkeklerde 1.56.46'lık derecesi ile 19+ yaş yeni Türkiye rekorunu geliştirdi.

AA
Yayınlanma: 25.02.2024 - 09:40
Milli yüzücü Polat Uzer Turnalı'dan Türkiye rekoru
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Milli yüzücü Polat Uzer Turnalı, İspanya Kış Açık Yüzme Şampiyonası'nda 200 metre kelebek erkeklerde 1.56.46'lık derecesi ile 19+ yaş yeni Türkiye rekorunu geliştirdi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat'ta İspanya'da başlayan Kış Açık Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye adına milli sporcu Polat Uzer Turnalı yarıştı.

Organizasyonda Polat Uzer Turnalı, 200 metre kelebek erkeklerde 1.56.46'lık derecesi ile 19+ yaş yeni Türkiye rekorunu kırdı.

Federasyon, başarısından dolayı sporcuyu, Enka Spor Kulübü ve antrenörü Gjon Shyti'yi tebrik etti.


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