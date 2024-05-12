13 yıllık aranın ardından St. Pauli yeniden Bundesliga'da

Yayınlanma: 12.05.2024 - 17:12

Güncelleme: 12.05.2024 - 17:25

Bundesliga 2'de bitime 1 hafta kala evinde Osnabrück'ü 3-1 mağlup eden St. Pauli, Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.

Millerntor Stadyumu'nda oynanan maçta St. Pauli'nin gollerini 7 ve 58. dakikalarda Oladapo Afolayan, 68. dakkiada ise Marcel Hartel kaydetti. Osnabrück'ün tek golünü ise 90+1'de penaltıdan Lars Kehl kaydetti.

St. Pauli 13 yıllık hasretine son verdi



Taraftarlar Bundesliga coşkusunu sahada kutladı!pic.twitter.com/A6vuGGITsx — Cumhuriyet Spor (@SporCumhuriyet) May 12, 2024

ST. PAULİ YENİDEN BUNDESLİGA'DA

Bu sonuçla birlikte puanını 66'ya yükselten St. Pauli, 3. sıradaki Fortuna Düsseldorf'un 6 puan önüne geçti ve gelecek sezon Bundesliga'ya yükselmeyi garantiledi.

Son olarak 2010-11 sezonunda Bundesliga'da mücadele eden St. Pauli tam 13 yılın ardından Almanya'nın en üst ligine yeniden yükselmiş oldu. Ligden düşmesi daha önce belli olan Osnabrück ise 25 puanla son sırada kaldı.

Hostein Kiel ile St. Pauli, gelecek sezon Bundesliga'da mücadele edecek.

Ligin bir sonraki maç haftasında St. Pauli deplasmanda Wiesbaden ile karşılaşırken, Ösnabrück evinde Hertha Berlin ile karşılaşacak.