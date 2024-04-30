Kenan Koçak açıkladı: Bundesliga ekibinden Barış Alper Yılmaz'a kanca!

A Milli Futbol Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Kenan Koçak, katıldığı bir radyo programında görüşlerini aktardı. Koçak, Eintracht Frankfurt'un Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2024 - 16:07
Kenan Koçak açıkladı: Bundesliga ekibinden Barış Alper Yılmaz'a kanca!
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A Milli Takım'ın eski yardımcı antrenörü Kenan Koçak, Radyospor'dan Özgür Sancar'a açıklamalarda bulundu.

Koçak, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiğini söyledi.

"EİNTRACHT FRANKFURT ONU İSTİYOR"

Kenan Koçak, "Çok karakterli düzgün bir çocuk. Milli takımda eksiğimiz olan mevkiilerde onu oynattık. Orijinal mevkii olmamasına rağmen camla başla mücadele etti. En önemli özelliği yürekten futbol oynaması. Severek futbol oynuyor. Kafasına takmıyor, hangi pozisyon olursa olsun oynuyor, elinden geleni yapıyor. Barış'ın bazı Alman kulüplerinin takibinde olduğunu biliyorum. Eintracht Frankfurt, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor; çünkü Frankfurt'un oyun stiline ve anlayışına yakın bir oyuncu... Hücum futboluna çok uygun bir futbolcu. Bu patlayıcı özelliğini koruduğu sürece, sadece Alman kulüpleri değil, Avrupa'nın diğer büyük liglerinde de oynayacaktır. Fark yaratan bir futbolcu" sözlerini sarf etti.

51 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'da bu sezon 51 maçta süre bulan 23 yaşındaki Barış Alper Yılmaz 6 gol attı ve 9 asist yaptı.


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