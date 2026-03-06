18 gün önce göreve gelmişti: Gençlerbirliği, Levent Şahin ile yolları ayırdı!

Süper Lig takımı Natura Dünyası Gençlerbirliği, 16 Şubat'ta teknik direktörlük görevine getirilen Levent Şahin ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Şahin ile fikir ayrılıkları yaşandığı için ayrılık kararının alındığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine, kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

3 MAÇTA 1 GALİBİYET

Gençlerbirliği macerası 18 gün süren Şahin, kırmızı siyahlı takımın başında çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. ikas Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Gençlerbirliği, sahasında Zecorner Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Gençlerbirliği ayrıca dün Levent Şahin yönetiminde çıktığı Ziraat Türkiye Kupası maçında Aliağa Futbol'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

BU SEZON 4. AYRILIK

Gençlerbirliği'nde bu sezon 4'üncü teknik direktör ayrılığı yaşandı.

Sezona kırmızı-siyahlı takımı geçen yıl Süper Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu ile başlayan başkent ekibinde teknik direktörlük görevine, 11'inci haftadaki Göztepe maçıyla birlikte Volkan Demirel geldi.

Kulüpte yaşanan başkan değişikliğinin ardından 5 lig maçında takımın başında yer alan Volkan Demirel'in istifa etmesiyle yeni yönetim, Metin Diyadin ile anlaştı.

Diyadin'in Gençlerbirliği'ndeki 3. dönemi ise ligde 6 maç (2'şer galibiyet, beraberlik, mağlubiyet) sürdü.

Tecrübeli teknik adamın sözleşmesini 2-2 biten Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından fesheden yönetim, göreve 16 Şubat'ta Levent Şahin'i getirmişti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 24. hafta sonunda 24 puanla 12. sırada bulunuyor.