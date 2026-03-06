Cumhuriyet Gazetesi Logo
18 gün önce göreve gelmişti: Gençlerbirliği, Levent Şahin ile yolları ayırdı!

18 gün önce göreve gelmişti: Gençlerbirliği, Levent Şahin ile yolları ayırdı!

6.03.2026 14:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
18 gün önce göreve gelmişti: Gençlerbirliği, Levent Şahin ile yolları ayırdı!

Gençlerbirliği, teknik direktör Levent Şahin ile yolların ayrıldığını açıkladı. Şahin 18 gün önce Metin Diyadin'in yerine göreve getirilmişti.

Süper Lig takımı  Natura Dünyası Gençlerbirliği, 16 Şubat'ta teknik direktörlük görevine getirilen Levent Şahin ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, Şahin ile fikir ayrılıkları yaşandığı için ayrılık kararının alındığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Teknik Direktörümüz Levent Şahin ile yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle, yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Teknik Direktörümüz Levent Şahin ve ekibine, kulübümüze verdikleri emekler ve katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

3 MAÇTA 1 GALİBİYET

Gençlerbirliği macerası 18 gün süren Şahin, kırmızı siyahlı takımın başında çıktığı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. ikas Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Gençlerbirliği, sahasında Zecorner Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

Gençlerbirliği ayrıca dün Levent Şahin yönetiminde çıktığı Ziraat Türkiye Kupası maçında Aliağa Futbol'u 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

BU SEZON 4. AYRILIK

Gençlerbirliği'nde bu sezon 4'üncü teknik direktör ayrılığı yaşandı.

Sezona kırmızı-siyahlı takımı geçen yıl Süper Lig'e taşıyan Hüseyin Eroğlu ile başlayan başkent ekibinde teknik direktörlük görevine, 11'inci haftadaki Göztepe maçıyla birlikte Volkan Demirel geldi.

Kulüpte yaşanan başkan değişikliğinin ardından 5 lig maçında takımın başında yer alan Volkan Demirel'in istifa etmesiyle yeni yönetim, Metin Diyadin ile anlaştı.

Diyadin'in Gençlerbirliği'ndeki 3. dönemi ise ligde 6 maç (2'şer galibiyet, beraberlik, mağlubiyet) sürdü.

Tecrübeli teknik adamın sözleşmesini 2-2 biten Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından fesheden yönetim, göreve 16 Şubat'ta Levent Şahin'i getirmişti.

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 24. hafta sonunda 24 puanla 12. sırada bulunuyor.

İlgili Konular: #süper lig #Gençlerbirliği #Levent Şahin

İlgili Haberler

Gençlerbirliği - Kayserispor maçında gol sesi çıkmadı!
Gençlerbirliği - Kayserispor maçında gol sesi çıkmadı! Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında kendi evinde ağırladığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
Gençlerbirliği yeni hocasını resmen duyurdu!
Gençlerbirliği yeni hocasını resmen duyurdu! Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörlük görevine Levent Şahin'in getirildiğini duyurdu.
Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 90+1'de devirdi!
Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 90+1'de devirdi! Süper Lig'de Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 90+1. dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.