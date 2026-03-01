Gençlerbirliği - Kayserispor maçında gol sesi çıkmadı!

Süper Lig'in 24. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
İKİNCİ MAÇTA İLK PUAN
Gençlerbirliği, teknik direktörü Levent Şahin yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçta ilk kez puan aldı. Kayserispor da yeni teknik direktörü Erling Moe'nin ilk maçında 1 puan aldı.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 24, Kayserispor 20 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Başkent ekibi, hafta arasında ise Türkiye Kupası'nda Aliağa FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.