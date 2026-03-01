Cumhuriyet Gazetesi Logo
Gençlerbirliği - Kayserispor maçında gol sesi çıkmadı!

1.03.2026 18:06:00
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında kendi evinde ağırladığı Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 24. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

İKİNCİ MAÇTA İLK PUAN

Gençlerbirliği, teknik direktörü Levent Şahin yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçta ilk kez puan aldı. Kayserispor da yeni teknik direktörü Erling Moe'nin ilk maçında 1 puan aldı.

Bu sonucun ardından Gençlerbirliği 24, Kayserispor 20 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Gençlerbirliği, Alanyaspor deplasmanına gidecek. Başkent ekibi, hafta arasında ise Türkiye Kupası'nda Aliağa FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

İlgili Konular: #süper lig #Gençlerbirliği #kayserispor

