Domenec Torrent'ten Fatih Terim'e gönderme: Bu kadroyu biz kurmadık

02 Mart 2022 Çarşamba, 14:27

Galatasaray'ın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, beIN Sports'a konuk oldu. Galatasaray'da yaratmak istediği oyun stilini anlatan Torrent, oynayacakları Konyaspor maçı öncesinde de rakipleri hakkında temkinli konuştu.

Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında alınan galibiyetleri değerlendiren Torrent, "Öncelikle burada sadece 45 gün geçirdik. Bunu sezon öncesi gibi düşünebiliriz. Normalde sezon başında başlamış olsak öncesinde zamanımız oluyor. Başlangıçta alışma dönemini geçirmek gerekiyor. Takım içinde bazı değişiklikler yaptık, yeni konseptler getirdik. Bunun için de tabii ki zaman gerekiyor. Geldiğimizde yedi günde üç maçımız vardı. Neredeyse antrenman yapamadık o dönem. Zor bir dönemde geldik ve önceliğimiz en kısa sürede puan kazanmaktı. Benim oyun anlayışım üzerinde düşünecek olursak takım birçok anlamda kendini geliştirdi. İki maçta neredeyse 100'er dakika hem fiziksel hem oyun anlamında takım kendini gösterdi. Fiziksel olarak zaten takımın kendini güçlendirdiğini düşünüyorum. Taktiksel açıdan da benim 15 yıldır üzerinde durduğum tarza alışmaya başladı takım" dedi.

"DÖRT YILDIZIN BİR ANLAMI VAR"

Cumartesi günü oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçı için temkinli yaklaşan Torrent, "Kimse bir maçta ne olacağını bilemez ama buradaki dört yıldızın bir anlamı var. Her zaman kazanmak için sahaya çıkan bir takımız biz. Konyaspor'un oyununu beğendim. Beni etkileyen bir takım oldu. İkinci sırada olmaları rastlantı değil. Pozisyonel olarak iyi oynadıklarını düşünüyorum. Kaleden çıkma kısmında da iyiler. Hızlı bir şekilde fırsat yaratabiliyorlar. Kendine güvenen bir takım. Dün izlediğim bir maçları vardı. 5-1 kaybettiler. O maç sonucu tam tersi olması gereken bir maçtı mesela. Bu takıma saygı göstererek sahaya çıkacağız. Ama Galatasaray sahaya her çıktığında o maçı kazanmak için çıkar" diye konuştu.

"BU KADROYU BİZ KURMADIK"

Oyun stiline dair konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Bazen sistemle stili karıştırıyoruz. Taktiksel olarak baktığımız zaman, bunu takımdaki oyunculara uygun şekilde yapmak gerekiyor. Neticede bu kadroyu biz kurmadık. Zeki davranıp takımdaki kaliteli oyuncuları doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Son iki maçı 4-3-3 ile bitirdik. Kanat oyuncularımız çok açık oynadılar. Tarz tartışılamaz aslında. Topa sahip olduğumuz zaman topu kaybetmeme, hatlar arasında oynama, açık oynama, kaleciden başlayarak kısa pasla oyuna başlama ve maçın ana karakteri olma. Top kayıplarında da hızlı tepki verip topu geri kazanmak. Bu benim için vazgeçilmez. Birlikte hücum, birlikte savunma... Bu benim inandığım oyun stili. 15-20 yılımı verdim bunun için. Hem Pep Guardiola ile birlikte hem de kendi yönettiğim takımlarda bunu yaptık. Benim antrenör olarak yönetmek istediğim takımın stili budur. Bu yolda ilerliyoruz ama bu her maçı kazanmak anlamına gelmiyor. Futbol bu. Bazen kaleciler çok iyi kurtarışlar yapıyor, bazen iyi fırsatlar kaçıyor. Mesela ben farklı bakabilirim ama dışarıdaki insanlar sonuç odaklı bakıp beraberliği kötü yorumlayabiliyorlar. Benim için önemli olan kazandıysak nasıl kazandık ya da nasıl kazanabiliriz bu" ifadelerini kullandı.

"ASIL ODAKLANDIĞIMIZ NOKTA..."

Sarı-kırmızılıların, İngiltere devi Manchester City'den transfer yapacağı iddialarına karşın "Öyle bir durum her zaman söz konusu" diyen Torrent, şunları ekledi:

"Benim birçok kulüple yakın ilişkim var, bunlardan biri de Manchester City. Tabii şu an bizim asıl odaklandığımız nokta ekip olarak içinde bulunduğumuz durumdan çıkmak. Bizim için hem ekip hem yönetim hem taraftar için, Galatasaray gibi büyük bir kulüp için sindirmesi zor bir durum. Her hafta üç puan alarak nereye kadar yükseleceğimize bakacağız. Sportif direktörlük için gerçekten bilge insanlar var kulübümüzde. Onların da benim de iyi ilişkilerimiz var kulüplerle. Biz onlardan memnunuz çünkü onlar geldiğinden beri iki maç kazandık. Ayrıca ekibimize de bir sakinlik getirdiklerini düşünüyoruz. Sayın başkanın ve yönetimin doğru karar aldığını düşünüyorum. Çünkü onlar sayesinde güçleniyoruz ve daha iyi bir takım çıkaracağımızı düşünüyoruz."

"SAYIN TERİM İLE MÜCADELE ETMEK İÇİN GELMEDİM"

İspanyol teknik direktör, Galatasaray'ın efsane çalıştırıcısı Fatih Terim için ise şunları söyledi:

"Sayın Terim sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da önemli biri. Ben de kendisine çok saygı duyuyorum. Onun gibi büyük bir isimden sonra karşılaştırma yapılması normal. Ama taraftarlarımızdan şunu rica ediyorum, hangi antrenör gelirse gelsin takımın iyiliği için burada. Takımı geliştirmek için gelecek. Galatasaray'ın çok büyük hocaları oldu ancak hiç kimse sonsuza kadar yaşayamaz. Sayın Terim gibi birinin yerine gelmek kolay değil ama ben buraya ona karşı mücadele etmek için değil, takımı bulunduğu durumdan çıkarmak için geldim. Herkes gelir geçer ama kulüp kalır."

ARDA TURAN VE MORUTAN'IN KADROYA GİRMESİ

Arda Turan ve Olimpiu Morutan için Torrent, "Elimizde birçok iyi oyuncu var. Benzer özellikteki oyuncular arasında seçim yapmak zorundayız. Ayrıca rakibe göre de oyuncu seçimi yapmak durumundayız. Antrenman performansları da belirleyici oluyor. Arda ve Morutan kararlarımız tamamen bunlarla ilgili. Rotasyonda yer alacaklar" diye konuştu.

"ERICK'TEN MEMNUNUM"

Sarı-kırmızılılara Fiorentina'dan transfer olan Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ın performansı sorulduğunda deneyimli çalıştırıcı, "Erick'ten kesinlikle memnunum, daha fazla oynayacağını söyleyebilirim. Her ülkenin kendi alışkanlıkları var. Türkiye'de rotasyon alışkanlığı nasıl, bilmiyorum ama ben fazlaca rotasyon yaparım. Benzer özellikleri olan oyuncular arasında rotasyon yapılır hepsi, her zaman hazır olur ve aralarında tatlı bir rekabet olur. Ayrıca rakibe göre de oyuncu değişmeli. Hücumcu veya defansif bir takıma karşı farklı oynanır. Erick'in teknik olarak çok kaliteli olduğunu söyleyebiliriz. İki dokunuşta topu istediği gibi yönlendiriyor, pozisyonu çok rahat alıyor. Ama buraya gelip de daha dili bilmeden 15 günde hemen oynamak çok kolay değil. Oyunculuğunun dışında karakter olarak da önemli biri. Takımla iyi anlaştı, onu birçok maçta göreceğiz" dedi.