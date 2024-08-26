1932 yılında giyilmişti: Tarihin en pahalı spor eşyası oldu!

Beyzbolun efsane ismi Babe Ruth'un 1932 World Series'te giydiği forma, bir açık artırmada 24 milyon dolar karşılığında satıldı. Ruth'un forması, tarihin en pahalı spor eşyası oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 14:01
1932 yılında giyilmişti: Tarihin en pahalı spor eşyası oldu!
Abone Ol google-news

Amerikan Beyzbol Ligi (MLB) efsanesi Babe Ruth'un 1932 sezonunda giydiği New York Yankees forması, açık artırmayla 24 milyon doları aşkın bir fiyata alıcı buldu.

Müzayede evi Heritage Auctions, New York Yankees oyuncusu Ruth'un 1932 sezonundaki şampiyonluk maçında giydiği formayı açık artırmaya sundu.

TARİHİN EN PAHALI SPOR EŞYASI OLDU

Yaklaşık 6 saat süren açık artırmada, Ruth'un forması 24 milyon doları aşkın bir fiyata alıcı bularak, şimdiye kadar bir spor koleksiyonuna ait satılan en pahalı ürün olarak kayıtlara geçti.

Heritage Auctions, 2022'de, 1952'den kalma MLB takımlarından New York Yankees'te oynayan Mickey Mantle oyuncu kartını açık artırmayla 12,6 milyon dolara satmıştı.

MLB tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen ve çok sayıda rekora sahip Babe Ruth, Boston Red Sox'ta 3, New York Yankees'te 4 olmak üzere 7 şampiyonluk yaşamıştı.


babe ruth haberleri New York Yankees haberleri rekor haberleri beyzbol haberleri

İlgili Haberler

Hannover ödemenin yapılmadığını iddia etmişti: Galatasaray'da Derrick Köhn gerçeği

Hannover ödemenin yapılmadığını iddia etmişti: Galatasaray'da Derrick Köhn gerçeği
Galatasaray-Young Boys maçının hakemi belli oldu!

Galatasaray-Young Boys maçının hakemi belli oldu!
Young Boys maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'da Muslera gelişmesi!

Young Boys maçında sakatlanmıştı: Galatasaray'da Muslera gelişmesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler