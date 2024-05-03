2 ay sonra sözleşmesi bitiyordu: Galatasaray'da ayrılık!

Galatasaray'da 1,5 yıl önce Akademi ve Gençlik Gelişim Direktörü olarak göreve getirilen Marco Pezzaiuoli ile yolların ayrıldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 09:18
2 ay sonra sözleşmesi bitiyordu: Galatasaray'da ayrılık!
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Galatasaray'ın 11 Kasım 2022 tarihinde göreve getirdiği Marco Pezzaiuoli'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Alman Futbol adamı, sözleşmesinin bitimine 2 ay kala Galatasaray'dan ayrıldı.

MARCO PEZZAIUOLI İLE YOLLAR AYRILDI

Sabah'ın aktardığı habere göre, Galatasaray'da Marco Pezzaiuoli dönemi sona erdi. Sarı-Kırmızılılar, Pezzaiuoli'yi yaklaşık 1,5 yıl önce Akademi ve Gençlik Gelişim Direktörlüğü görevine getirmişti.

Haberde Pezzaiuoli'nin Galatasaray'a Can Uzun'u önerdiği ancak transferin gerçekleşmediği hatırlatıldı.

Bu sezon çıktığı 30 maçta 18 gol, 3 asist yaparak değerini katlayan 18 yaşındaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı.


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