2 ismi dahil etti: Aziz Yıldırım’ın listesinde sürpriz isimler!

Fenerbahçe’de başkanlık yarışına günler kala adaylardan Aziz Yıldırım’ın listesine 2 güçlü isim dahil oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 15:08
2 ismi dahil etti: Aziz Yıldırım’ın listesinde sürpriz isimler!
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Başkan Ali Koç’la zorlu bir yarışa giren Aziz Yıldırım, Kadıköy’de spor, siyaset ve hukuk dallarında önemli işlere imza atan avukat Savaş Adalet’i listesine aldı.

Av Savaş Adalet, 3 Temmuz davası olmak üzere tüm toplumsal duruşmalara müdafi avukat olarak katılmıştı. Adalet, taraftar kimliği ile her zaman kulübün yanında durmuştu.

Aziz Yıldırım’ın listesine dahil olan diğer önemli isim ise iş insanı Ömer Topbaş. Ömer Topbaş’ın Gıda sektöründe yatırımları bulunmakta.


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