Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yanıt: 'Cevap alamamasına rağmen...'

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un teklifine rağmen kendisiyle birlikte televizyona çıkma planı olmadığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.06.2024 - 09:55
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a yanıt: 'Cevap alamamasına rağmen...'
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Aziz Yıldırım, kendisine canlı yayına çıkma davetinde bulunan Ali Koç'a cevap verdi.

Aziz Yıldırım, açıklamasında "Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir. Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkmak gibi bir planım bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Sayın Ali Koç, yıllardır benimle birlikte televizyona çıkma isteğini, tarafımdan pozitif bir cevap alamamasına rağmen ısrarla yinelemektedir.

Benim kendisiyle herhangi bir televizyon programına çıkma gibi bir planım bulunmamaktadır. Muhatabımız, başkan adaylığım için eşsiz desteklerini tarafıma ileten, camiamızın çok değerli kulüp üyeleridir. Sayın Ali Koç'un bu konudaki ısrarı anlamsızdır; zira kendileriyle zaten 8-9 Haziran'daki Olağan Seçimli Kongre'de bir araya geleceğiz.

Bu vesileyle, tüm kulüp üyelerimizi kongreye davet ediyor, Güçlü Fenerbahçe için, Şampiyonluklar İçin, Çocuklar İçin, oylarınızı bekliyorum."


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