Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt! 'Aziz Yıldırım bir tanesini ispat etsin...'
Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesine giren Acun Ilıcalı, Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki iddialarına cevap verdi. Ilıcalı, "Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz" dedi.
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki iddialarına cevap verdi.
Yıldırım'ı iddialarını kanıtlamaya davet eden Ilıcalı, "Aziz Yıldırım bu iddiaların bir tanesini ispat etsin, beni bir daha buralarda görmeyeceksiniz. Öyle iftiralar atılıyor ki kendimi Escobar gibi hissetmeye başladım" dedi.
Fenerbahçe için her şeyi göze aldığını söyleyen Ilıcalı, "Benim hayatım çok iyiydi. Çok mutluydum. Ancak ben Fenerbahçe için elimi taşın altına koydum. Bir gün bile, 'Ya rakip takım taraftarları bana zarar verir mi?' diye düşünmedim. Ama bir şey fark ettim. Meğer benim düşmanım dışarıda değil içerideymiş" sözlerini sarf etti.
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