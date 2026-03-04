Domenico Tedesco ne zaman dönüyor? Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Türkiye Kupası grup aşamasının 4. maçında deplasmanda karşılaşacakları Gaziantep FK maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Zeki Murat Göle, Gaziantep FK maçı öncesi konuştu.

Zeki Murat Göle, "7 günde 3 tane zorlu deplasman maçımız olacak. Zor bir fikstür. Sakat oyuncularımız çok fazla. Milan, Çağlar, Nelson, Alvarez ve Talisca'nın uzun süreli sakatlıkları bulunuyor. Buraya kısıtlı bir kadro ile geldik. Marco Asensio ve Ederson'u getirmedik. Ufak sakatlıkları var. Bir sonraki maçımız için şüpheli durumdalar. Bunlar bir bahane değil, bunu bir bahane olarak görmüyoruz ama bu bizi zor duruma itiyor. Formasyonda değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz ama kaliteli, karakterli bir gruba sahibiz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Kazanmak istiyoruz ve çeyrek finale çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe, yarışta her kulvarda şampiyonluk için yarışır" dedi.

TEDESCO'NUN SON DURUMU

Göle, "Tedesco bir sonraki maçta olacak mı?" sorusunun ardından, "İnşallah. Samsunspor maçında hocamız bizimle birlikte olacak" yanıtını verdi.

