Fenerbahçe için en yoğun fikstür: Nisan ayında tam 7 maç...

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, TFF'nin Süper Kupa'yı ertelememesi ile nisan ayında yoğun bir fikstür ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 08:24
Fenerbahçe için en yoğun fikstür: Nisan ayında tam 7 maç...
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TFF’nin 7 Nisan’daki Süper Kupa finalini ertelememesinin ardından Fenerbahçe’yi nisan ayında yoğun bir fikstür bekliyor.

Sarı-lacivertliler ligde 3 Nisan’da Adana Demirspor’u konuk edecek, ardından 7 Nisan’da Galatasaray’la Süper Kupa’da karşılaşıp 11 Nisan’da UEFA Konferans Ligi’nde Olympiakos’un karşısına çıkacak.

NİSAN AYINDA 7 MAÇ

Fenerbahçe 14 Nisan’da Fatih Karagümrük’ü, 18 Nisan’da da Olympiakos’u konuk edecek.

22 Nisan’da Sivasspor’la deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertliler, 27 veya 28 Nisan’da Beşiktaş’la derbide galibiyet mücadelesi verecek.


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