Fenerbahçe için en yoğun fikstür: Nisan ayında tam 7 maç...
Süper Lig ekibi Fenerbahçe, TFF'nin Süper Kupa'yı ertelememesi ile nisan ayında yoğun bir fikstür ile karşılaşacak.
TFF’nin 7 Nisan’daki Süper Kupa finalini ertelememesinin ardından Fenerbahçe’yi nisan ayında yoğun bir fikstür bekliyor.
Sarı-lacivertliler ligde 3 Nisan’da Adana Demirspor’u konuk edecek, ardından 7 Nisan’da Galatasaray’la Süper Kupa’da karşılaşıp 11 Nisan’da UEFA Konferans Ligi’nde Olympiakos’un karşısına çıkacak.
NİSAN AYINDA 7 MAÇ
Fenerbahçe 14 Nisan’da Fatih Karagümrük’ü, 18 Nisan’da da Olympiakos’u konuk edecek.
22 Nisan’da Sivasspor’la deplasmanda karşılaşacak sarı-lacivertliler, 27 veya 28 Nisan’da Beşiktaş’la derbide galibiyet mücadelesi verecek.
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