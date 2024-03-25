Fenerbahçe'den Osayi Samuel hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Bright Osayi-Samuel, sarı-lacivertli takımla sözleşme uzatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun menajerini İtanbula çağırdı ve yeni sözleşme görüşmelerine başladığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:52
Fenerbahçe'den Osayi Samuel hamlesi!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Bright Osayi-Samuel için yönetim düğmeye bastı.

OSAYI SAMUEL'İN SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

NTV Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalıyor. Sarı-lacivertliler, futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı ve yeni sözleşme için görüşmelere başladı. 26 yaşındaki futbolcunun 2025'te bitecek olan sözleşmesi 2027'ye uzatılacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Osayi Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla bu sezon 30 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.


fenerbahçe haberleri bright osayi samuel haberleri Sözleşme haberleri

İlgili Haberler

Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!

Milli arada Fenerbahçe'ye 4 müjde!
Fenerbahçe'den paylaşım: 'Dünyanın en büyük spor kulübü!'

Fenerbahçe'den paylaşım: 'Dünyanın en büyük spor kulübü!'
Fenerbahçe için en yoğun fikstür: Nisan ayında tam 7 maç...

Fenerbahçe için en yoğun fikstür: Nisan ayında tam 7 maç...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ali Koç açıklamıştı: Ferdi Kadıoğlu'na 2 dev talip!

Ali Koç açıklamıştı: Ferdi Kadıoğlu'na 2 dev talip!
Mert Müldür’den milli takım itirafı: ‘Fark açık şekilde gözüküyor’

Mert Müldür’den milli takım itirafı: ‘Fark açık şekilde gözüküyor’
Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ne? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk sorunun cevabı ne?

Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk soru ne? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk sorunun cevabı ne?
Yerel seçime sayılı günler kala son hazırlıklar…

Yerel seçime sayılı günler kala son hazırlıklar…
Son Dakika... Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Son Dakika... Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Afganistan’da, Türk inşaat şirketi Taliban yönetimi ile enerji anlaşması imzaladı

Afganistan’da, Türk inşaat şirketi Taliban yönetimi ile enerji anlaşması imzaladı
Acun Ilıcalı: 'Ali Koç'un hikayesi bitmedi'

Acun Ilıcalı: 'Ali Koç'un hikayesi bitmedi'
İstanbul’da lodos fırtınası: Bazı vapur seferleri iptal

İstanbul’da lodos fırtınası: Bazı vapur seferleri iptal