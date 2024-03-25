Fenerbahçe'den Osayi Samuel hamlesi!

Yayınlanma: 25.03.2024 - 12:52

Güncelleme: 25.03.2024 - 12:52

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Bright Osayi-Samuel için yönetim düğmeye bastı.

OSAYI SAMUEL'İN SÖZLEŞMESİ UZATILIYOR

NTV Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalıyor. Sarı-lacivertliler, futbolcunun menajerini İstanbul'a çağırdı ve yeni sözleşme için görüşmelere başladı. 26 yaşındaki futbolcunun 2025'te bitecek olan sözleşmesi 2027'ye uzatılacak.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Osayi Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla bu sezon 30 maça çıktı. Nijeryalı futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.