Fenerbahçe, Samandıra'da alkışlarla karşılandı
Süper Lig'de şampiyon olamayan Fenerbahçe'yi taraftarları Samandıra'da alkışlarla karşıladı.
Trendyol Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, Samandıra'da alkışlarla karşılandı.
Ülker Stadı'nda oynanan ve sarı-lacivertlilerin 6-0 üstünlüğüyle sona eren İstanbulspor müsabakasının ardından Fenerbahçe kafilesi takım otobüsüyle Samandıra'ya hareket etti.
Burada 250 civarında Fenerbahçeli taraftar, takımlarını alkışlarla karşıladı. Otobüsün gelişiyle taraftarlar meşaleler yakarken, sarı-lacivertli takım lehine tezahüratlarda bulunuldu.
Takımın tesise girmesinin ardından arabalardan Fenerbahçe marşları açarak takımlarına desteği sürdüren taraftarlar, daha sonra Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nin önünden ayrıldı.
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