Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

5.02.2026 19:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Süper Lig ekibi Galatasaray, 25 yaşındaki Fransız oyuncu Sacha Boey'in Bayern Münih'ten kiralandığını duyurdu.

Galatasaray, Sacha Boey'in Bayern Münih'ten kiralandığını açıklandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Boey'in geçici transferi nedeniyle Alman kulübe 500 bin Euro ödeneceğini duyurdu.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Sacha Boey'e ise 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı. 

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 EUR garanti ücret ödenecektir."

BAYERN MÜNİH'TEN AÇIKLAMA

Bayern Münih Yönetim Kurulu Üyesi: Max Eberl, Sacha Boey'in transferine dair yaptığı açıklamada, "Sacha, bize gelmeden önce Galatasaray'ı tanıyordu ve o tanıdık ortama yeniden alışması uzun sürmeyecek. Şampiyonlar Ligi play-off'larında Juventus'a karşı ve Süper Lig şampiyonluk yarışında en üst seviyede oynama şansı bulacak, bu da gelişimi için çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bayern Münih forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Sacha Boey, 1 asist yaptı. Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

İlgili Konular: #galatasaray #transfer #sacha boey

İlgili Haberler

Alessandro Del Piero'dan Galatasaray - Juventus eşleşmesi yorumu!
Alessandro Del Piero'dan Galatasaray - Juventus eşleşmesi yorumu! UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Juventus'ta eski futbolcu Alessandro Del Piero, İtalyan takımın performansı hakkında görüşlerini aktardı.
Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a Salih Özcan yanıtı!
Borussia Dortmund'dan Galatasaray'a Salih Özcan yanıtı! Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'un, Galatasaray'ın milli oyuncu Salih Özcan teklifine verdiği yanıt ortaya çıktı.
Sözleşme ayrıntıları belli oldu... Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da!
Sözleşme ayrıntıları belli oldu... Sacha Boey, Galatasaray için İstanbul'da! Galatasaray'dan transfer döneminin kapanmasına saatler kala çarpıcı bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, eski futbolcusu Sacha Boey'u kiralamak için Bayern Münih ile anlaşmaya vardı. Fransız futbolcu, İstanbul'a geldi.