Galatasaray, Sacha Boey transferini resmen açıkladı: Maliyeti belli oldu!

Galatasaray, Sacha Boey'in Bayern Münih'ten kiralandığını açıklandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Boey'in geçici transferi nedeniyle Alman kulübe 500 bin Euro ödeneceğini duyurdu.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Sacha Boey'e ise 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret ödeneceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklama şu şekilde:

"Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 EUR garanti ücret ödenecektir."

BAYERN MÜNİH'TEN AÇIKLAMA

Bayern Münih Yönetim Kurulu Üyesi: Max Eberl, Sacha Boey'in transferine dair yaptığı açıklamada, "Sacha, bize gelmeden önce Galatasaray'ı tanıyordu ve o tanıdık ortama yeniden alışması uzun sürmeyecek. Şampiyonlar Ligi play-off'larında Juventus'a karşı ve Süper Lig şampiyonluk yarışında en üst seviyede oynama şansı bulacak, bu da gelişimi için çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

15 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bayern Münih forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Sacha Boey, 1 asist yaptı. Boey'un, Bayern Münih ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.