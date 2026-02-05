Galatasaray, Can Armando Güner transferini resmen duyurdu: Sözleşme ayrıntıları belli oldu!

Galatasaray Kulübü, Can Armando Güner'in Borussia Mönchengladbach'tan transfer edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılar, Alman ekibine 350 bin Euro ödeneceğini duyurdu.

Galatasaray, 18 yaşındaki genç futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

14 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Can Armando Güner daha önce Schalke altyapısında da oynadı. Genç futbolcu, bu sezon Borussia Mönchengladbach altyapısında 14 maça çıktı. Genç oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol ile 3 asist üretti.

18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sol kanat ve forvet arkasında da forma giyebiliyor.