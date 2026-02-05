Cumhuriyet Gazetesi Logo
Alessandro Del Piero'dan Galatasaray - Juventus eşleşmesi yorumu!

5.02.2026 19:32:00
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Galatasaray ile eşleşen Juventus'ta eski futbolcu Alessandro Del Piero, İtalyan takımın performansı hakkında görüşlerini aktardı.

Juventus'un efsane isimlerinden Alessandro Del Piero, İtalyan ekibiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Del Piero, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesine de değindi.

İtalyan futbol insanı, "Bence Juventus'un ilerleme şansı çok yüksek. Oyuncuların, bu iki maça çok fazla odaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.

"ADIM ADIM DÜŞÜNMELERİ GEREKİYOR"

Juventus'un bu yıl finali hedefleyemeyeceğini söyleyen Del Piero, "Bu yıl finale ulaşmayı hedefleyebilecekleri bir yıl değil. Sezon başlangıcındaki zorlukları göz önüne alırsak, adım adım düşünmeleri gerekiyor" dedi.

Del Piero, "Bence Spalletti ve takım, her maçı kazanmalarını sağlayacak bir kimlik oluşturmaya çalışıyor ve bu iyi bir zihniyet" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın da İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maç takvimi açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynayacak.

Deplasmandaki rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.

