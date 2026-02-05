Alessandro Del Piero'dan Galatasaray - Juventus eşleşmesi yorumu!

Juventus'un efsane isimlerinden Alessandro Del Piero, İtalyan ekibiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Del Piero, Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray eşleşmesine de değindi.

İtalyan futbol insanı, "Bence Juventus'un ilerleme şansı çok yüksek. Oyuncuların, bu iki maça çok fazla odaklandığını düşünüyorum" diye konuştu.

"ADIM ADIM DÜŞÜNMELERİ GEREKİYOR"

Juventus'un bu yıl finali hedefleyemeyeceğini söyleyen Del Piero, "Bu yıl finale ulaşmayı hedefleyebilecekleri bir yıl değil. Sezon başlangıcındaki zorlukları göz önüne alırsak, adım adım düşünmeleri gerekiyor" dedi.

Del Piero, "Bence Spalletti ve takım, her maçı kazanmalarını sağlayacak bir kimlik oluşturmaya çalışıyor ve bu iyi bir zihniyet" sözlerini sarf etti.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇ TAKVİMİ

Galatasaray'ın da İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda maç takvimi açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvasının son 16 play-off turunda İtalyan ekibi Juventus ile yapacağı ilk maçı evinde 17 Şubat Salı günü saat 20.45'te oynayacak.

Deplasmandaki rövanş maçı ise 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te yapılacak.